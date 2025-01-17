Biodata dan Agama Saif Ali Khan yang Ditikam saat Perampokan

MUMBAI – Aktor Bollywood Saif Ali Khan mengalami insiden perampokan di rumahnya yang terletak di kawasan Bandra, Mumbai. Kejadian tersebut berlangsung pada dini hari, sekitar pukul 02.30 waktu setempat, saat Saif dan keluarganya sedang tertidur.

Melansir Hindustan Times, seorang pria tak dikenal berhasil menyusup ke rumah yang dihuni Saif bersama istrinya, Kareena Kapoor. Berdasarkan laporan Kepolisian Mumbai yang dikutip oleh kantor berita ANI, Saif sempat mencoba melawan pelaku, namun usahanya tidak berhasil.

Saat insiden terjadi, Saif dan Kareena sedang berada di rumah bersama kedua putra mereka, Taimur dan Jeh. Dalam upaya melawan pelaku, Saif mengalami luka akibat tusukan. Putra sulungnya dari pernikahan dengan aktris Amrita Singh, Ibrahim Ali Khan, langsung membawa Saif ke Rumah Sakit Lilavati sekitar pukul 03.30 pagi untuk mendapatkan perawatan.

Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa pelaku melarikan diri setelah penghuni rumah terbangun dan menyadari kejadian tersebut. Hingga saat ini, polisi di Bandra masih berupaya mencari dan menangkap pelaku perampokan tersebut.

Kondisi Saif saat ini dilaporkan stabil, sementara keluarga dan pihak kepolisian berharap pelaku segera tertangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Agama Saif Ali Khan

Saif Ali Khan sempat membuat pernyataan mengejutkan terkait keyakinan yang dianutnya. Dalam wawancara dengan Press Trust of India (PTI), Saif secara terbuka mengaku telah meninggalkan Islam dan kini merasa lebih nyaman menjadi seorang agnostik.

“Aku sangat sekuler dan berpikir terlalu banyak agama membuatku khawatir,” ungkapnya kepada PTI, seperti dikutip dari The Indian Express, Rabu (22/9/2021).

Menurut Saif, agama cenderung terlalu fokus pada kehidupan setelah kematian, sementara mengabaikan makna kehidupan itu sendiri. Ia juga menilai bahwa agama sering kali menciptakan institusi yang justru menimbulkan perpecahan dan masalah.

“Masalah itu muncul dari perdebatan seperti ‘Tuhanku’, ‘Tuhanmu’, atau siapa Tuhan yang terbaik?” tambah aktor yang juga suami dari Kareena Kapoor ini.

Lebih Spiritual, Bukan Religius

Meskipun telah meninggalkan agama tertentu, Saif mengaku tetap memiliki sisi spiritual. Ia lebih memilih untuk fokus pada energi dalam dirinya dan berdoa dengan cara yang menurutnya lebih personal.

“Aku berdoa dan fokus dengan energi dalam diriku sendiri. Aku adalah orang yang spiritual,” ujar ayah dari empat anak ini.

Saif juga mengungkapkan pandangannya tentang kehidupan setelah kematian. “Aku percaya ada kekuatan yang lebih besar dari diriku, tapi aku tidak begitu yakin soal kehidupan setelah mati. Menurutku, saat kita mati, itu seperti lampu yang padam—tidak ada kehidupan selanjutnya,” jelasnya.