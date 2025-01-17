Saif Ali Khan Ditikam, Kareena Kapoor Minta Publik Hormati Privasi

NEW DELHI - Kabar mengejutkan datang dari keluarga Saif Ali Khan dan Kareena Kapoor. Aktor ternama Bollywood tersebut mengalami insiden penikaman di kediamannya di Bandra, Mumbai, yang menggemparkan publik. Kareena Kapoor akhirnya buka suara terkait kejadian tersebut, mengungkapkan perasaan keluarga sekaligus meminta agar privasi mereka dihormati.

Melalui akun Instagram-nya, Kareena mengungkapkan bahwa insiden ini merupakan pukulan berat bagi keluarganya.

“Hari ini adalah hari yang sangat sulit bagi keluarga kami. Kami masih berusaha mencerna apa yang telah terjadi,” tulis Kareena, Jumat (17/1/2025).

Ia juga meminta kepada media dan publik untuk tidak berspekulasi atau memberikan perhatian berlebih terhadap situasi ini.

“Saya dengan hormat meminta media dan paparazzi untuk menahan diri dari spekulasi dan liputan yang berlebihan. Kami butuh waktu dan ruang untuk memulihkan diri,” tambahnya.

Insiden terjadi pada dini hari, sekitar pukul 02.30 waktu setempat. Seorang penyusup tak dikenal masuk ke rumah Saif dan Kareena di Bandra dengan niat melakukan perampokan. Ketika mencoba melawan, Saif mengalami luka akibat tusukan pelaku.

Selain Saif dan Kareena, kedua putra mereka, Taimur dan Jeh, juga berada di rumah saat kejadian berlangsung. Setelah insiden tersebut, Saif langsung dilarikan ke Rumah Sakit Lilavati oleh putra sulungnya, Ibrahim Ali Khan.

Menurut Dr. Niraj Uttamani, COO Rumah Sakit Lilavati, Saif mengalami enam luka, dua di antaranya cukup dalam, termasuk satu luka yang dekat dengan tulang belakangnya. Meski demikian, tim medis memastikan kondisi Saif kini stabil setelah menjalani operasi.

Dalam pernyataannya, Kareena menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada keluarganya. Namun, ia juga menegaskan pentingnya ruang privasi untuk memulihkan kondisi mereka.

“Meskipun kami menghargai perhatian dan dukungan, pengawasan terus-menerus sangat berat dan berisiko bagi keselamatan kami. Kami mohon pengertian Anda untuk menghormati batasan kami,” ungkapnya.