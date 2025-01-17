Biasa Sinetron, Fanny Ghassani Kini Ketagihan Main Film

JAKARTA - Fanny Ghassani, yang selama ini dikenal sebagai presenter dan pesinetron, kini mulai menjajal dunia film. Kesempatan ini datang lewat keterlibatannya dalam film "Sebelum 7 Hari", di mana ia mendapat tantangan besar untuk mengasah kemampuan aktingnya.

Dalam film ini, Fanny memerankan karakter Anggun, seorang wanita dengan masa lalu kelam yang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Peran ini membawa banyak tantangan baru bagi Fanny, termasuk harus belajar bahasa Jawa dan nyinden.

Tidak hanya itu, ia juga menjalani adegan tanpa dialog hingga adegan yang membuatnya panik, seperti berada di dalam air dengan kain kafan membungkus tubuhnya.

Meski penuh tantangan, Fanny tidak merasa terbebani. Sebaliknya, ia sangat antusias untuk terus mengembangkan bakat aktingnya.

"Aku selalu suka akting. Wah, bener-bener memerankan peran baru itu bikin aku jatuh cinta lagi. Aku enggak merasa beban, malah senang dikasih tantangan. Jadi rasanya senang banget dipercaya sama Pak Awi (sutradara) dan MD," ujar Fanny saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.