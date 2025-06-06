Fanny Ghassani Akui Trauma Lihat Hewan Kurban Disembelih

JAKARTA - Fanny Ghassani punya pengalaman tak terlupakan di momen Idul Adha. Dia mengaku, saat masih kecil pernah menangis saat melihat proses pemotongan hewan kurban.

Sebagai anak-anak, dia mengaku, cukup penasaran dengan proses penyembelihan hewan kurban. Namun ketika menyaksikan prosesnya secara langsung, dia syok melihat kondisi hewan yang bersimbah darah.

“Akhirnya, aku lari pulang. Nangis meluk mama karena aku enggak tega melihat hewan kurbannya disembelih,” katanya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/6/2025).

Peristiwa itu, diakui aktris 34 tahun itu, membuatnya trauma hingga memutuskan mengurangi konsumsi daging sapi. Keputusan itu, menurut Fannya, cukup membantunya menjaga berat badan.

Meski sempat trauma, namun Idul Adha selalu menjadi perayaan yang dinantikan Fanny Ghassani. Selain bisa berkumpul dengan keluarga besar, dia juga bisa menikmati aneka kuliner khas hari raya.

“Menu langganan keluarga kami itu kalau enggak rendang ya sayur marak. Dua menu itu favorit aku banget tuh setiap Lebaran,” ungkap bintang series Arab Maklum 3 tersebut.

Fanny Ghassani menjelaskan, sayur marak yang biasa dihidangkan keluarga besarnya saat hari raya mirip semur daging. Namun menu tersebut disajikan dengan kuah kuning dengan tekstur sedikit encer.