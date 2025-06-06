2 Makanan Favorit Fanny Ghassani di Momen Idul Adha

JAKARTA - Fanny Ghassani enggan menahan diri untuk menikmati aneka hidangan di momen Hari Raya Idul Adha pada hari ini (6/6/2025). Dia mengaku, punya beberapa menu favorit di momen Lebaran.

“Biasanya, kalau enggak rendang ya sayur marak. Dua menu itu favorit aku banget tuh setiap Lebaran,” kata sang aktris saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2025.

Istri Erwan Agustian Priyambudi itu menjelaskan, sayur marak yang biasa dihidangkan keluarga besarnya saat hari raya mirip semur daging. Namun menu tersebut disajikan dengan kuah kuning.

2 Makanan Favorit Fanny Ghassani di Momen Idul Adha. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

“Jadi sayur marak itu kayak semur tapi kuahnya dari santan dan berwarna kuning dengan tekstur agak encer. Selain daging sapi, di dalamnya juga ada kentang,” imbuhnya.

Pemeran Maisara dalam serial Arab Maklum 3 itu mengaku, tak punya pantangan dalam urusan makan. Namun untuk menjaga kesehatan dan vitalitas tubuhnya, dia rutin berolahraga.

“Aku olahraga karena ingin bebas makan. Jadi bagi aku, olahraga adalah investasi kesehatan. Kalau kita menjaga kesehatan sekarang, semoga bisa menikmati hari tua nanti,” ungkapnya.**

(SIS)