Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Makanan Favorit Fanny Ghassani di Momen Idul Adha

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |11:30 WIB
2 Makanan Favorit Fanny Ghassani di Momen Idul Adha
2 Makanan Favorit Fanny Ghassani di Momen Idul Adha. (Foto: Instagram/@fannyghassani)
A
A
A

JAKARTA - Fanny Ghassani enggan menahan diri untuk menikmati aneka hidangan di momen Hari Raya Idul Adha pada hari ini (6/6/2025). Dia mengaku, punya beberapa menu favorit di momen Lebaran.

“Biasanya, kalau enggak rendang ya sayur marak. Dua menu itu favorit aku banget tuh setiap Lebaran,” kata sang aktris saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2025.

Istri Erwan Agustian Priyambudi itu menjelaskan, sayur marak yang biasa dihidangkan keluarga besarnya saat hari raya mirip semur daging. Namun menu tersebut disajikan dengan kuah kuning. 

Fanny Ghassani Comeback Akting, Terharu Dianggap Keluarga di Series Arab Maklum 3
2 Makanan Favorit Fanny Ghassani di Momen Idul Adha. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

“Jadi sayur marak itu kayak semur tapi kuahnya dari santan dan berwarna kuning dengan tekstur agak encer. Selain daging sapi, di dalamnya juga ada kentang,” imbuhnya.

Pemeran Maisara dalam serial Arab Maklum 3 itu mengaku, tak punya pantangan dalam urusan makan. Namun untuk menjaga kesehatan dan vitalitas tubuhnya, dia rutin berolahraga. 

“Aku olahraga karena ingin bebas makan. Jadi bagi aku, olahraga adalah investasi kesehatan. Kalau kita menjaga kesehatan sekarang, semoga bisa menikmati hari tua nanti,” ungkapnya.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/33/3145236/fanny_ghassani-0YHq_large.jpg
Fanny Ghassani Akui Trauma Lihat Hewan Kurban Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145007/fanny_ghassani-fcnP_large.jpg
Timnas Indonesia vs China, Fanny Ghassani Yakin Pasukan Garuda Menang 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105712/fanny_ghassani-YkcW_large.jpg
Alasan Fanny Ghassani Jarang Tampil Bersama Suami di Hadapan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/33/3105343/fanny_ghassani-g9bT_large.jpg
Tangguh, Fanny Ghassani Cuma Butuh Satu Bulan untuk Move On Setelah Gagal Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/33/3105208/fanny_ghassani-6h87_large.jpg
Biasa Sinetron, Fanny Ghassani Kini Ketagihan Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/33/3103266/fanny_ghassani-cWf4_large.jpg
Keturunan Arab, Fanny Ghassani Dikomplain Keluarga karena Jadi Artis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement