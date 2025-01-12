Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Minggu 12 Januari 2025: Ancaman Reno pada Dimas dan Usaha Elena Bebaskan Audra

JAKARTA - Reno ternyata pergi ke Panti Jompo untuk menemui Sri, Ibunya Dimas. Dia mengancam akan menyakiti Sri, kalau Dimas tak mau mengaku soal penggelapan pajak. Dimas pun menurutinya. Rumah tangga Ayu dan Reno membaik, namun Ayu berencana ke London selama dua minggu untuk kursus bisnis. Reno awalnya menolak, namun karena rasa sayangnya, ia pun mengijinkan Ayu pergi.

Elena meminta bantuan Irfan, pengacara David untuk mempercepat pembebasan Audra. Irfan awalnya setuju untuk membantu Elena, namun saat Irfan memberitahu David, David langsung menentangnya dengan keras, bahkan David langsung menelepon Elena dan mengancam jika dia tetap meneruskan hal ini, David akan menceraikan dan menuntutnya.

Lastri heran dengan sufor Ashton yang masih tersisa banyak. Elena yang awalnya tidak peduli, terkejut saat tahu ternyata Amel memberikan ASInya kepada Ashton, sehingga sufor Ashton tidak habis. Elena langsung mengkonfrontasi Amel, namun Amel terkesan tidak peduli. Di lain waktu, Elena teringat rencana Audra agar Amel bisa keluar dari rumahnya. Elena menjalankan rencana tersebut dengan pura-pura kehilangan perhiasannya, sehingga dia dapat menggeledah kamar Amel.

Apakah rencana Elena untuk menyingkirkan Amel dan membebaskan Audra akan berhasil? Saksikan Layar Drama “Cinta Berakhir Bahagia” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)