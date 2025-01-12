Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Minggu 12 Januari 2025: Ancaman Reno pada Dimas dan Usaha Elena Bebaskan Audra

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |15:29 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Minggu 12 Januari 2025: Ancaman Reno pada Dimas dan Usaha Elena Bebaskan Audra
Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Minggu 12 Januari 2025. (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Reno ternyata pergi ke Panti Jompo untuk menemui Sri, Ibunya Dimas. Dia mengancam akan menyakiti Sri, kalau Dimas tak mau mengaku soal penggelapan pajak. Dimas pun menurutinya. Rumah tangga Ayu dan Reno membaik, namun Ayu berencana ke London selama dua minggu untuk kursus bisnis. Reno awalnya menolak, namun karena rasa sayangnya, ia pun mengijinkan Ayu pergi.

Elena meminta bantuan Irfan, pengacara David untuk mempercepat pembebasan Audra. Irfan awalnya setuju untuk membantu Elena, namun saat Irfan memberitahu David, David langsung menentangnya dengan keras, bahkan David langsung menelepon Elena dan mengancam jika dia tetap meneruskan hal ini, David akan menceraikan dan menuntutnya.

Lastri heran dengan sufor Ashton yang masih tersisa banyak. Elena yang awalnya tidak peduli, terkejut saat tahu ternyata Amel memberikan ASInya kepada Ashton, sehingga sufor Ashton tidak habis. Elena langsung mengkonfrontasi Amel, namun Amel terkesan tidak peduli. Di lain waktu, Elena teringat rencana Audra agar Amel bisa keluar dari rumahnya. Elena menjalankan rencana tersebut dengan pura-pura kehilangan perhiasannya, sehingga dia dapat menggeledah kamar Amel.

Apakah rencana Elena untuk menyingkirkan Amel dan membebaskan Audra akan berhasil? Saksikan Layar Drama “Cinta Berakhir Bahagia” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177597//worldsbk_spanyol_2025-UkBZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WorldSBK Spanyol 2025, Nonton di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177573//samo_rafael-K2Vf_large.jpg
Ternyata, Samo Rafael Simpan Rasa untuk Yuki Kato dalam Series Still Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177569//marc_marquez-38JQ_large.jpg
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Australia 2025: Siapa yang Berjaya Tanpa Marc Marquez, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531//still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177389//titus_the_detective-HXDb_large.jpg
Animasi Titus The Detective Episode The Boogeyman, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177367//animasi_kiko-6oZR_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Saving Captain Levit, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement