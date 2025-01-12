Sosok Sandy Permana, Aktor Sinetron Mak Lampir yang Ditemukan Tewas Awali Karier sebagai Model

JAKARTA - Aktor Sandy Permana tewas setelah diduga ditikam seseorang menggunakan senjata tajam di Perumahan TNI/Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pria yang berperan sebagai Arya Soma dalam sinetron berjudul Misteri Gunung Merapi itu diduga tewas karena kehabisan darah.

Ketua RT setempat Sudarmaji mengatakan, peristiwa penikaman tersebut terjadi pada Minggu (12/1/2025), sekira pukul 07.30 WIB. Saat itu, korban yang mengendarai sepeda listrik hendak ke rumahnya usai memberi pakan ternak dihampiri oleh terduga pelaku.

Korban tiba-tiba ditikam menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka-luka. Sementara pelaku langsung melarikan diri.

Sebelum meninggal dunia, Sandy Permana memang sudah cukup lama tidak muncul di layar kaca. Sebelum menjadi aktor, Sandy mengawali karier sebagai model.

Pria kelahiran Jakarta pada tahun 1979 ini belakangan aktif membuat konten di media sosial yang memperlihatkan kesehariannya seperti memasak hingga mencicipi kuliner.