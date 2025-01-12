Mahalini Jalani Umrah Perdana, Cantik Natural dengan Berhijab

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini menjalani ibadah umrah bersama. Momen ini menjadi pengalaman umrah pertama bagi Mahalini setelah memutuskan menjadi mualaf usai menikah dengan Rizky Febian.

Meskipun sedang mengandung 7 bulan, semangat Mahalini untuk melaksanakan ibadah umrah perdananya tidak surut.

Tidak hanya berdua, Rizky dan Mahalini juga melaksanakan umrah bersama tiga pasangan artis lainnya: Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, Vidi Aldiano dan Sheila Dara, serta Yura Yunita dan Donne Maula.

Mahalini Jalani Umrah Perdana, Cantik Natural dengan Berhijab

Sejak keberangkatan mereka, perhatian netizen tertuju pada penampilan Mahalini yang mengenakan hijab syar'i. Dalam foto yang beredar, wajah Mahalini sempat tertutup masker, namun aura anggunnya tetap terpancar.