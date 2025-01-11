Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Razman Arif Nasution Buka Peluang Adopsi Lolly, Putri Nikita Mirzani

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |07:06 WIB
Razman Arif Nasution
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Razman Arif Nasution menyatakan kesiapannya untuk mengadopsi Laura Meizani atau Lolly, putri Nikita Mirzani. Keseriusan ini ia tunjukkan dengan meminta timnya segera mengurus proses adopsi ke Pengadilan Agama.

"Saya sudah perintahkan Rahmat, salah satu tim saya, untuk segera membuat permohonan ke Pengadilan Agama setelah melihat perkembangan di Rumah Sakit Polri. Ini karena LM sendiri yang meminta," ujar Razman di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Razman mengungkapkan bahwa sejak kabur dari Rumah Aman, Lolly memilih untuk terus bersama dirinya dan istrinya, Ade.

"Dia tidak mau kemana-mana. Dia hanya ingin bersama Tante Ade dan saya," tambahnya.

Bahkan, menurut Razman, Lolly secara langsung meminta untuk diadopsi oleh dirinya. Lolly merasa yakin bahwa Razman dan istrinya dapat menjadi orang tua yang baik untuknya.

"Dia bilang ke saya, 'Om, bisa enggak LM tinggal sama Om dan Tante Ade?' Dia melihat track record saya. Meski tidak punya ponsel, dia bisa melihat perkembangan melalui Smart TV dan YouTube," jelas Razman.

Razman menegaskan bahwa ia dan keluarganya siap menyediakan tempat tinggal serta lingkungan yang nyaman untuk Lolly.

"Kami siap. Istri saya juga siap. Lolly tinggal memilih, mau tinggal di rumah kami di sini atau di Medan. Di sana juga ada anak saya yang seorang dokter yang bisa membantu mengurus. Kami semua siap," katanya.

 

