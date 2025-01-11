2 Permintaan Anak Nikita Mirzani Usai Kabur dari Rumah Aman

2 Permintaan Anak Nikita Mirzani Usai Kabur dari Rumah Aman. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

JAKARTA - Razman Arif Nasution membeberkan dua permintaan anak Nikita Mirzani usai kabur dari Rumah Aman. Dua permintaan itu, menurutnya, tak terkait dengan Nikita Mirzani.

"Pertama, dia tidak mau balik ke Rumah Aman. Sampai bilang, lebih baik mati daripada harus dibawa balik ke sana," kata sang pengacara dikutip dari Intens Investigasi, pada Sabtu (11/1/2025).

"Kedua, kalau memang harus dipindahkan dia hanya ingin di rumah saya atau di tempat lain. Lainnya, dia tidak mau," ujar sang pengacara.

Namun berdasarkan hasil rembukan Kementerian PPPA dan Kepolisian diputuskan bahwa Lolly ditempatkan di RS Polri. Di sana, Lolly mendapat fasilitas yang baik.

"Tempat baru Lolly itu menurut saya, sangat representatif. Bisa dibilang kayak hotel bintang 2 lah. Ada TV, AC, kulkas, sampai kamar mandi dalam. Semoga bisa membantu recovery dia," tuturnya.