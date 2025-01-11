Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Permintaan Anak Nikita Mirzani Usai Kabur dari Rumah Aman

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |22:30 WIB
2 Permintaan Anak Nikita Mirzani Usai Kabur dari Rumah Aman
2 Permintaan Anak Nikita Mirzani Usai Kabur dari Rumah Aman. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Razman Arif Nasution membeberkan dua permintaan anak Nikita Mirzani usai kabur dari Rumah Aman. Dua permintaan itu, menurutnya, tak terkait dengan Nikita Mirzani.

"Pertama, dia tidak mau balik ke Rumah Aman. Sampai bilang, lebih baik mati daripada harus dibawa balik ke sana," kata sang pengacara dikutip dari Intens Investigasi, pada Sabtu (11/1/2025). 

"Kedua, kalau memang harus dipindahkan dia hanya ingin di rumah saya atau di tempat lain. Lainnya, dia tidak mau," ujar sang pengacara.

Namun berdasarkan hasil rembukan Kementerian PPPA dan Kepolisian diputuskan bahwa Lolly ditempatkan di RS Polri. Di sana, Lolly mendapat fasilitas yang baik.

"Tempat baru Lolly itu menurut saya, sangat representatif. Bisa dibilang kayak hotel bintang 2 lah. Ada TV, AC, kulkas, sampai kamar mandi dalam. Semoga bisa membantu recovery dia," tuturnya.

Nikita Mirzani dan Lolly
2 Permintaan Lolly Usai Kabur dari Rumah Aman. (Foto: YouTube/Crazy NIKMIR Real)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177122/nikita_mirzani-n3xN_large.jpg
Kepikiran Anak, Berat Badan Nikita Mirzani Turun Drastis selama 8 Bulan di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177109/nikita_mirzani-npGH_large.jpg
Nikita Mirzani Pakai Kerudung di Sidang Pleidoi: Biar Gue Dianggap Sopan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176028/nikita_mirzani-IKza_large.jpg
Asisten Nikita Mirzani Santai Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar: Tahu Gitu, Diperas Lebih Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175541/nikita_mirzani-xjcd_large.jpg
Nikita Mirzani Siap Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan TPPU Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174203/nikita_mirzani-3K2M_large.jpg
Pesan Haru Nikita Mirzani di Hari Ulang Tahun Anak: Maaf, Enggak Bisa Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174131/nikita_mirzani-rZw0_large.jpg
Nikita Mirzani Sakit Hati, Vadel Badjideh Umbar Aib Putrinya di Dalam Penjara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement