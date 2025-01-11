Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Razman Arif Nasution Sebut Fasilitas untuk Lolly di RS Polri Layaknya Hotel Berbintang

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |21:30 WIB
Razman Arif Nasution Sebut Fasilitas untuk Lolly di RS Polri Layaknya Hotel Berbintang
Razman Nasution Ungkap Fasilitas Lolly di RS Polri. (Foto: Intens Investigasi)
A
A
A

JAKARTA - Lolly, putri Nikita Mirzani, resmi dipindahkan ke Rumah Sakit Polri setelah melarikan diri dari Rumah Aman, pada 10 Januari 2025. 

Pengacara Razman Arif Nasution menyambut baik keputusan Kementerian PPPA dan pihak kepolisian untuk memindahkan remaja 17 tahun itu ke tempat lebih baik.

"Tempat baru Lolly itu sangat representatif. Kayak hotel bintang 2 lah. Ada TV, AC, kulkas, sampai kamar mandi dalam. Semoga bisa membantu recovery dia," ujarnya dikutip dari Intens Investigasi, pada Sabtu (11/1/2025). 

Saat berinteraksi dengan Lolly, Razman mengaku terkejut ketika putri Nikita Mirzani itu bertanya apakah dia akan dikunci dari luar selama masa perawatan. 

"Ternyata, anak ini trauma karena sering dikunci di dalam kamar saat masih tinggal dengan ibunya. Tapi setelah berembuk dengan petugas, bisa dipastikan privasinya aman di sana," tuturnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456//paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177380//amanda_manopo_dan_kenny_austin-hPWC_large.jpg
Amanda Manopo Bongkar Kebiasaan Buruk Kenny Austin setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177361//ammar_zoni-3jD1_large.jpg
Adik Syok Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Klaim Keluarga Tak Diberitahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177357//andre_taulany-wsUQ_large.jpg
Andre Taulany Kesal, Erin Kembali Mangkir di Sidang Mediasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177316//andre_taulany-9WmL_large.jpg
Andre Taulany Tunggu Erin di Pengadilan Agama Jaksel untuk Mediasi Terakhir 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement