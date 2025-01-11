Razman Arif Nasution Sebut Fasilitas untuk Lolly di RS Polri Layaknya Hotel Berbintang

JAKARTA - Lolly, putri Nikita Mirzani, resmi dipindahkan ke Rumah Sakit Polri setelah melarikan diri dari Rumah Aman, pada 10 Januari 2025.

Pengacara Razman Arif Nasution menyambut baik keputusan Kementerian PPPA dan pihak kepolisian untuk memindahkan remaja 17 tahun itu ke tempat lebih baik.

"Tempat baru Lolly itu sangat representatif. Kayak hotel bintang 2 lah. Ada TV, AC, kulkas, sampai kamar mandi dalam. Semoga bisa membantu recovery dia," ujarnya dikutip dari Intens Investigasi, pada Sabtu (11/1/2025).

Saat berinteraksi dengan Lolly, Razman mengaku terkejut ketika putri Nikita Mirzani itu bertanya apakah dia akan dikunci dari luar selama masa perawatan.

"Ternyata, anak ini trauma karena sering dikunci di dalam kamar saat masih tinggal dengan ibunya. Tapi setelah berembuk dengan petugas, bisa dipastikan privasinya aman di sana," tuturnya.