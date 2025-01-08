Innalillahi, Pelawak Qomar Meninggal Dunia Setelah Berjuang Melawan Kanker Usus

(Foto: IG Qomar)

JAKARTA - Pelawak Qomar meninggal dunia pada Rabu (8/1/2025) sore setelah berjuang melawan kanker usus besar.

Kabar duka ini dikonfirmasi oleh rekan sesama pelawak, Jarwo Kwat.

"Iya betul (Qomar meninggal), sore ini," ujar Jarwo saat dihubungi melalui pesan singkat.

Qomar sebelumnya sempat dirawat di RSUD Tangerang, Banten, sejak 23 Desember 2024. Pada tahun 2021, ia juga pernah menjalani perawatan akibat masalah serupa dan sempat dinyatakan membaik hingga diizinkan pulang.

Namun, sekitar enam bulan terakhir, kondisi kesehatan Qomar kembali memburuk. Masalah pada ususnya kambuh sehingga ia harus menjalani kemoterapi secara rutin.