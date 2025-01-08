Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Innalillahi, Pelawak Qomar Meninggal Dunia Setelah Berjuang Melawan Kanker Usus

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 08 Januari 2025 |18:24 WIB
Innalillahi, Pelawak Qomar Meninggal Dunia Setelah Berjuang Melawan Kanker Usus
Innalillahi, Pelawak Qomar Meninggal Dunia Setelah Berjuang Melawan Kanker Usus (Foto: IG Qomar)
A
A
A

JAKARTA - Pelawak Qomar meninggal dunia pada Rabu (8/1/2025) sore setelah berjuang melawan kanker usus besar.

Kabar duka ini dikonfirmasi oleh rekan sesama pelawak, Jarwo Kwat.

"Iya betul (Qomar meninggal), sore ini," ujar Jarwo saat dihubungi melalui pesan singkat.

Innalillahi, Pelawak Qomar Meninggal Dunia Setelah Berjuang Melawan Kanker Usus
Innalillahi, Pelawak Qomar Meninggal Dunia Setelah Berjuang Melawan Kanker Usus

Qomar sebelumnya sempat dirawat di RSUD Tangerang, Banten, sejak 23 Desember 2024. Pada tahun 2021, ia juga pernah menjalani perawatan akibat masalah serupa dan sempat dinyatakan membaik hingga diizinkan pulang.

Namun, sekitar enam bulan terakhir, kondisi kesehatan Qomar kembali memburuk. Masalah pada ususnya kambuh sehingga ia harus menjalani kemoterapi secara rutin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142796/qomar-1SPU_large.jpg
Siti Mariyam Bantah Qomar Berpoligami Semasa Hidup: Abah Hanya Punya 1 Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142805/qomar-DR3N_large.jpg
Disebut Tak Urus Makam, Ini Respons Istri Qomar Soal Tudingan Hanya Nikmati Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142226/abah_qomar-x08E_large.jpg
Makam Abah Qomar Disebut Tak Terurus, Keluarga: Kurang Wawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/33/3103473/angelina_sondakh-FY8d_large.jpg
Angelina Sondakh Ziarah ke Makam Qomar: Selamat Bertemu Mas Adjie ya Abah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102974/qomar-oyBT_large.jpg
Bopak Castello Sempat Cium Kening Haji Qomar Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102796/qomar-b1DM_large.jpg
Keluarga Ungkap Pesan Qomar 3 Minggu Sebelum Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement