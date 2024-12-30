Pelawak Qomar Masuk Rumah Sakit Imbas Sel Kanker Kembali Aktif

JAKARTA - Nurul Qomar datang membawa kabar kurang sedap. Sang pelawak kembali harus dirawat di rumah sakit karena sel kankernya kembali aktif (relapse) sejak tahun 2023.

Lewat akun Instagram Qomar, keluarga menyebut, sang pelawak mengalami relapse karena ada beberapa jadwal perawatannya yang terlewatkan akibat kegiatan kesehariannya yang padat.

Namun begitu, Qomar tetap gigih menjalani kemoterapinya. “Sayang, di perjalanan kemo kedelapan, kondisi Qomar membutuhkan perwatan lebih intensif sehingga harus rawat inap,” ujar keluarga seperti dikutip dari Instagram, pada Senin (30/12/2024).

Namun melihat Qomar yang tetap semangat menjalani kemoterapi, keluarga pun ikut optimistis. “Abah adalah sosok yang kuat. Kami yakin, doa dan dukungan semua orang akan membantu Abah pulih seperti sedia kala,” imbuh keluarga.

Pada September 2021, personel Empat Sekawan itu divonis mengidap kanker usus stadium 4C. Kanker tersebut, membuat sang komedian menjalani operasi pembuatan stoma di pinggang.

“Jadi, sistem pencernaan saya diubah. Sekarang kalau mau buang air besar tidak lagi melalui anus, tapi di pinggang. Jadi di pinggang saya dibuatkan lubang stoma untuk pembuangan feses,” tutur Qomar kala itu.*

(SIS)