HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angelina Sondakh Ziarah ke Makam Qomar: Selamat Bertemu Mas Adjie ya Abah

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |13:25 WIB
Angelina Sondakh Ziarah ke Makam Qomar: Selamat Bertemu Mas Adjie ya Abah
Angelina Sondakh Ziarah ke Makam Pelawak Qomar sepulangnya dari Ibadah Umrah. (Foto: Instagram/@angelinasondakh09)
JAKARTA - Angelina Sondakh tampak berziarah ke makam pelawak Qomar yang meninggal dunia, pada 8 Januari silam. Bagi Angie, personel 4 Sekawan itu layaknya orangtua sendiri yang banyak memberi nasehat kehidupan.

“Akhirnya, saya bisa mengunjungi ‘rumah’ almarhum @abah.qomar. Bertemu keluarga yang beliau tinggalkan dan menyampaikan doa di peristirahatan terakhirnya,” katanya lewat Instagram, pada Sabtu (11/1/2025). 

Ibu sambung Aliyah Massaid itu mengaku syok, saat pertama kali mendengar kabar kepergian Qomar untuk selamanya. Padahal, dia sudah berniat untuk membesuk sang pelawak ke rumah sakit sepulangnya menjalani ibadah umrah.

Angie kemudian mengungkap salam perpisahan kepada Qomar dengan mengenang mendiang suaminya, Andjie Massaid. Pasalnya, sang pelawak adalah sosok yang berperan besar dalam hubungan mereka. 

“Selamat bertemu Mas Adjie ya Abah. Semoga Allah melapangkan kubur Abah dan menjadikannya taman surga serta memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kehadiranmu akan selalu dirindukan,” katanya.

Telusuri berita celebrity lainnya
