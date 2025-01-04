Advertisement
Hamil, Alasan Mahalini Raharja Hiatus dari Industri Musik

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |12:01 WIB
JAKARTA - Penyanyi Mahalini Raharja rehat sementara dari dunia musik pada tahun 2025. Mahalini bahkan sempat meminta maaf kepada para penggemarnya jika selama ini ada hal-hal yang dirasa kurang memuaskan dalam penampilannya.

Pernyataan Mahalini ini menjadi viral di media sosial X setelah dibagikan oleh akun @IndoPopBase. Dalam video berdurasi 42 detik tersebut, istri Rizky Febian ini tampak emosional saat mengucapkan salam perpisahan di hadapan penggemarnya dalam sebuah konser.

"Anggaplah hari ini kalian nonton aku tuh hari yang paling berkesan. Tolong, kalau misalnya aku ada salah atau ada yang merasa 'ih, Mahalini kurang nih suaranya,' boleh nggak disingkirin dulu," ucap Mahalini dengan penuh haru.

Mahalini pun meminta maaf kepada fans. Dirinya mengaku akan rehat dan tak bisa bertemu dengan fans sementara waktu.

"Karena aku nggak tahu tahun depan kita bisa ketemu atau nggak. Jadi aku harap teman-teman disini semuanya berkesan, dan semoga aku selalu dirindukan," jelasnya.

Belakangan diketahui, Mahalini dan Rizky Febian tengah menunggu anak pertama. Mahalini saat ini tengah menanti kehadiran calon buah hati karena Mahalini tengah berbadan dua.

