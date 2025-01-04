Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Hamil, Rizky Febian: Mohon Doa untuk Istriku Ya

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |16:26 WIB
Mahalini Hamil, Rizky Febian: Mohon Doa untuk Istriku Ya
Mahalini Hamil, Rizky Febian: Mohon Doa untuk Istriku Ya (Foto: IG Mahalini)
JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Mahalini Raharja dan Rizky Febian. Saat ini, mereka tengah menanti kehadiran buah hati pertama karena Mahalini sedang mengandung.

Mahalini membagikan kabar gembira ini melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @mahaliniraharja. Dalam tiga foto yang diunggah, Mahalini tampak bersanding mesra dengan sang suami.

Pada foto pertama, Mahalini terlihat duduk bersimpuh sambil memperlihatkan perutnya yang mulai membesar. Foto lainnya menunjukkan Rizky Febian memeluk istrinya dari belakang, tangannya dengan lembut menyentuh perut Mahalini. Dalam keterangan foto, Mahalini mengungkap rasa syukurnya atas kehadiran calon buah hati di dalam kandungannya.

Kabar Bahagia, Mahalini Hamil Anak Pertama
Kabar Bahagia, Mahalini Hamil Anak Pertama

"Little star in my belly," tulis Mahalini pada Sabtu (4/1/2024).

Melalui kolom komentar, Rizky Febian turut meminta doa untuk kesehatan istrinya dan calon anak mereka.
"Buat semuanya, minta doanya buat istri aku ya," tulis Rizky.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
