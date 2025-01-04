Mertua Salut Lihat Perjuangan Nikita Willy saat Persalinan Anak Kedua

JAKARTA - Nikita Willy baru saja menyambut kelahiran anak keduanya, Nael Idrissa Djokosoetono, pada 15 Desember lalu di Los Angeles, Amerika Serikat. Kini, Nikita tengah menikmati momen kebahagiaannya bersama keluarga sembari merawat buah hati yang baru lahir.

Dalam sebuah video di kanal YouTube pribadinya, Nikita berbagi cerita tentang pengalaman persalinannya yang penuh perjuangan. Ia melahirkan secara normal dengan metode water birth, yang dinilai mengharukan dan menuai banyak pujian.

Selama proses persalinan, Nikita tetap tenang dan menunjukkan keberanian luar biasa. Hal ini membuat ibu mertuanya, Karlina Damiri, kagum. Meskipun Karlina tidak berada di dalam kamar persalinan, ia menunggu di luar sambil menyaksikan prosesnya melalui video.

Momen haru terlihat ketika Karlina menangis setelah mengetahui cucunya lahir dengan selamat.