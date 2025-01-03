Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mimpi Jadi Kenyataan, Hanggini Bertemu Sosok Tampan Ini dalam My Comic Boyfriend

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |10:08 WIB
Mimpi Jadi Kenyataan, Hanggini Bertemu Sosok Tampan Ini dalam <i>My Comic Boyfriend</i>
Mimpi Jadi Kenyataan, Hanggini Bertemu Sosok Tampan dalam My Comic Boyfriend. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA Vision+ menghadirkan 10 episode series My Comic Boyfriend. Proyek karya Reka Wijaya tersebut rilis perdana pada 2022 dan bisa Anda tonton kembali melalui tautan berikut ini.

Mengawinkan genre drama, romantis, dan fantasi, series yang diangkat dari webtoon berjudul serupa itu dibintangi oleh Hanggini, Arbani Yasiz, Sharon Sahertian, Bobie Antonio, hingga Tora Sudiro. 

Series My Comic Boyfriend berkisah tentang seorang remaja perempuan bernama Naya yang memiliki paras cantik dan pintar, namun tidak percaya diri. Dia sangat mengidolakan karakter komik bernama Jetta.

My Comic Boyfriend
My Comic Boyfriend. (Foto: MNC Media)

Menariknya, Naya mengagumi Majja, pria paling populer di sekolah. Namun dia cukup sadar diri tidak bisa mendapatkan pria itu karena dia dekat dengan cewek paling populer di sekolah, Queena. 

Naya kemudian membuat permohonan agar Jetta karakter komik favoritnya bisa menolongnya di kehidupan nyata. Tak disangka, keajaiban terjadi dan Jetta hadir untuk menolong Naya di kehidupan nyata. 

Halaman:
1 2
