HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 178-179

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |04:55 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 178-179
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 178-179. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 178-179 bercerita tentang Yasmin yang penasaran dengan topeng yang ditemukannya. Dia kemudian mengambil sampel DNA pada topeng tersebut.

Hal itu dilakukannya untuk mencocokkan sample DNA yang ada pada topeng dengan milik Ajeng dan Rangga. Romeo dan Dirga pun setuju dengan rencana Yasmin tersebut.

Untuk mendapatkan sampel tersebut, Dirga menyamar sebagai OB di kantor Cakradinata. Diam-diam dia memasuki ruangan Ajeng dan mengambil sampel dari gelasnya.

Sedangkan Yasmin terpaksa ikut saat Rangga minta ditemani ke makam Kayla. Sepulang nyekar, Rangga kembali mempengaruhi Yasmin terkait fakta Romeo adalah anak Heru.

Ketika Rangga ke toilet, Yasmin segera mengambil sampel DNA dari gelas dan sendok Rangga. Hasil itu kemudian diserahkan Dirga ke temannya yang orang lab.

Sementara itu, Alysa masih terus ketakutan dan teringat dengan kejadian saat dirinya dilecehkan. Dia bahkan berteriak histeris di kamarnya yang membuat Ajeng heran. 

Ajeng mencoba berbicara ke Alysa, namun dia tidak menjawab. Ajeng lantas menelepon Romeo untuk datang. Nyatanya Romeo berhasil masuk ke kamar Alysa dan mencoba menanyakan apa yang terjadi.

Halaman:
1 2
