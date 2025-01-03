2025, Umi Pipik Kenang Perjalanan Hidup Sejak Kepergian Uje

JAKARTA - Mengawali tahun baru 2025, Umi Pipik memilih cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Alih-alih merayakan dengan pesta kembang api, ia justru merenungi perjalanan hidupnya, terutama sejak kepergian sang suami, Ustaz Jefri Al Buchori (Uje), yang wafat pada April 2013.

Perjalanan hidup Umi Pipik penuh dengan lika-liku. Setelah kehilangan Uje, ia juga harus menerima kenyataan pahit ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 2014. Tak lama berselang, di tahun 2015, rumahnya terbakar habis, membuat ia kehilangan tempat tinggal.

Meski cobaan datang bertubi-tubi, Umi Pipik tetap teguh dan percaya bahwa Allah selalu memberikan kekuatan untuk melewati semuanya. Tahun demi tahun ia jalani dengan penuh kesabaran hingga akhirnya tiba di tahun 2025.

"Bismillah. 2013 - 2024 sebuah perjalanan hidup yang luar biasa. Hanya mau bilang, kalian jangan pernah menyerah! Tapi berserah dan terus berikhtiar," tulisnya dalam unggahan Instagram @Umi_pipik pada Jumat (3/1/2025).

Sebagai seorang single parent, Umi Pipik tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk keempat anaknya. Salah satu anaknya, Adiba, kini telah menemukan jodoh dan membangun rumah tangganya sendiri. Selama ini, ia selalu menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anaknya, mengajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang kuat dan mencintai Al-Qur’an.

"Allah jadikanku kuat dan mampu, meski dulu aku merasa tak kuat dan tak mampu. Terima kasih diriku, sudah bertahan sampai titik ini. Aku mendidik anak-anakku untuk jadi anak yang kuat, mengenalkan Al-Qur'an kepada mereka, dan selalu mengingatkan bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga," lanjutnya.