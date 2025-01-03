Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lesti Kejora Alami Kontraksi di Usia Kehamilan 33 Minggu, Prematur Lagi?

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |23:07 WIB
JAKARTA - Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah bersiap menyambut kelahiran anak kedua mereka. Saat ini, usia kandungan Lesti sudah memasuki tujuh bulan, dengan Hari Perkiraan Lahir (HPL) yang dijadwalkan pada 18 Februari 2025.

Namun, pada pergantian tahun baru, Lesti mendadak mengalami kontraksi meskipun usia kehamilannya baru mencapai 33 minggu. Hal ini diungkapkan Lesti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Leslar Entertainment pada Jumat (3/1/2025).

"Kalau kalian ada yang ngeh pas lagi live malam tahun baru, tiba-tiba aku kasih kode ke Bapak RB (Rizky Billar), mules alias kontraksi," cerita Lesti.

Awalnya, Lesti mengira yang ia rasakan adalah kontraksi palsu. Namun, hingga keesokan paginya, rasa kontraksi itu masih terus dirasakan. Khawatir dengan kondisinya, Lesti dan Rizky Billar memutuskan untuk segera pergi ke rumah sakit.

"Pagi-pagi kupikir sudah tidak ada rasa itu lagi, ternyata ada lagi. Ya sudah lah, dokter menyuruh kami langsung ke IGD," jelasnya.

Rizky Billar menjelaskan bahwa Lesti memiliki riwayat melahirkan prematur saat anak pertama mereka lahir di usia kehamilan 34 minggu. Namun kali ini, kontraksi yang dialami Lesti terjadi lebih awal, yaitu di usia kandungan 33 minggu.

