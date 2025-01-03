Aurelie Moeremans Resmi Menikah dengan Tyler Bigenho, Resepsi Digelar April 2025

JAKARTA - Aurelie Moeremans menutup tahun 2024 dengan sebuah kabar bahagia. Dia resmi menikah dengan Tyler Bigenho yang dipacarinya sejak awal tahun 2024. Kabar tersebut dibagikan sang aktris lewat akun Instagram pribadinya, pada 1 Januari 2025.

Dalam unggahan tersebut, Aurelie membagikan momen kebersamaannya dengan Tyler sepanjang tahun 2024. Video itu berakhir dengan momen petugas catatan sipil California mengumumkan pernikahan mereka.

“Mengumumkan pasangan ini sebagai suami istri di bawah hukum yang berlaku di California,” ujar petugas tersebut yang dilanjutkan dengan momen Tyler Bigenho mencium Aurelie.

Tak ada perayaan mewah yang digelar pasangan ini. Bahkan, Aurelie tampil kasual dengan dress off-shoulder berwarna putih, sementara Tyler mengenakan kemeja hitam. “Tak ada hal lebih baik untuk mengakhiri tahun yang indah ini,” tulis sang aktris.

Kabar bahagia dari Aurelie Moeremans tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Prilly Latuconsina dalam komentarnya tampak tak percaya dengan kabar tersebut.