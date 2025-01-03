Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurelie Moeremans Resmi Menikah dengan Tyler Bigenho, Resepsi Digelar April 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |06:31 WIB
Aurelie Moeremans Resmi Menikah dengan Tyler Bigenho, Resepsi Digelar April 2025
Aurelie Moeremans Resmi Menikah dengan Tyler Bigenho, Resepsi Digelar April 2025. (Foto: Instagram/@aurelie)
A
A
A

JAKARTA - Aurelie Moeremans menutup tahun 2024 dengan sebuah kabar bahagia. Dia resmi menikah dengan Tyler Bigenho yang dipacarinya sejak awal tahun 2024. Kabar tersebut dibagikan sang aktris lewat akun Instagram pribadinya, pada 1 Januari 2025.

Dalam unggahan tersebut, Aurelie membagikan momen kebersamaannya dengan Tyler sepanjang tahun 2024. Video itu berakhir dengan momen petugas catatan sipil California mengumumkan pernikahan mereka.

Mengumumkan pasangan ini sebagai suami istri di bawah hukum yang berlaku di California,” ujar petugas tersebut yang dilanjutkan dengan momen Tyler Bigenho mencium Aurelie. 

Tak ada perayaan mewah yang digelar pasangan ini. Bahkan, Aurelie tampil kasual dengan dress off-shoulder berwarna putih, sementara Tyler mengenakan kemeja hitam. “Tak ada hal lebih baik untuk mengakhiri tahun yang indah ini,” tulis sang aktris.

Kabar bahagia dari Aurelie Moeremans tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Prilly Latuconsina dalam komentarnya tampak tak percaya dengan kabar tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171543/aurelie_moeremans_dan_tyler_bigenho-68G9_large.jpg
Aurelie Moeremans Umumkan Hamil Anak Laki-Laki, Tyler Bigenho: I Knew It!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159142/aurelie_moeremans-oCYn_large.jpg
Selamat, Aurelie Moeremans Umumkan Kehamilan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140110/aurelie_moeremans-gEdb_large.jpg
Aurelie Moeremans Menangis Lihat Hasil MRI, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136955/aurelie_moeremans-zy3u_large.jpg
Aurelie Moeremans Gegar Otak, Mohon Doa Jelang Jalani MRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/33/3134386/aurel_hermansyah-8743_large.jpg
Gelar Resepsi Pernikahan di Amerika, Aurelie Moeremans: Semuanya Sempurna 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/33/3127215/aurelie_moeremans-xmH0_large.jpg
Kocak, Aurelie Moeremans Goda Tyler Bigenho dengan Goyangan Maut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement