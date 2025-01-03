Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ello dan Eno NTRL Gabung di Loh Kok Tum Band, Proyek Santai yang Berujung Tur 10 Kota

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |08:11 WIB
JAKARTA - Loh Kok Tum Band, sebuah grup yang terbentuk di akhir 2023. Band ini beranggotakan Marcello Tahitoe (Ello), Yuke Sampurna (bassist DEWA), Eno Gitara (drummer NTRL), Stevie Item (gitaris ANDRA 'n THE BACKBONE), Magi Trisnandi (drummer /RIF), dan Reno Fahreza (dari band Nevach).

Awalnya, Loh Kok Tum Band hanya ingin bersenang-senang dan melepas penat dari rutinitas band masing-masing. Namun, tanpa disangka, mereka sukses menjelajahi lima kota pada tahun 2024 untuk menyapa para penggemarnya.

Kini, memasuki tahun 2025, mereka siap membawa keseruan yang lebih besar dengan tur 10 kota di Indonesia bersama promotor Askara Nation.

Loh Kok Tum Band berkomitmen menghadirkan kembali suasana musik era 90-an, lengkap dengan ajakan karaoke seru bersama penonton.

"Kita mau bawa suasana yang santai, seru-seruan, kayak party. Jadi malam itu bisa jadi kenangan yang gak terlupakan karena konsep kita gabungan manggung dan karaoke," ujar Ello dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jumat (27/12/2024).

Halaman:
1 2
