HOME CELEBRITY MUSIK

Biasa Ngerock, Marcello Tahitoe Lebih Kalem dengan Single Do Over

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:12 WIB
Biasa <i>Ngerock</i>, Marcello Tahitoe Lebih Kalem dengan Single <i>Do Over</i>
Marcello Tahitoe saat berkunjung ke Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Foto: Aldhi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Marcello Tahitoe alias Ello kini merilis single solo terbaru bertajuk Do Over. Ide awal membuat lagu ini ternyata bermula dari temannya.

"Awalnya teman aku punya ide untuk kenapa lo enggak bikin lagu tentang mengulang kembali? terus gue oh ya udah oke, langsung bikin Do Over. Kan kayak bikin lagi, mengulang kembali," kata Ello saat berkunjung ke Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sebelum mengisi acara Guest Star, belum lama ini.

Lagu Do Over menceritakan tentang seseorang yang ingin mengulang kembali hubungan lamanya. Ia berharap bisa memperbaiki semua agar lebih baik ke depannya.

Menurut Ello, hal yang spesial dari lagu ini adalah warna musik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Selama ini, citranya lekat dengan genre rock. Ditambah lagi, kini dia menjadi vokalis Dewa 19.

"Saya juga enggak tahu (genrenya lebih ke apa), tapi kayaknya lebih ke ada campuran country, blues, ada rocknya dikit, soulnya juga ada," kata Ello.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
