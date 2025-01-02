Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Ungkap Resolusi 2025: Ingin Punya Anak Lagi?

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |22:01 WIB
JAKARTAAtta Halilintar menjadikan pergantian tahun sebagai momen refleksi dan evaluasi. Bagi Atta, tahun 2024 adalah perjalanan penuh makna dan pembelajaran. 

"Tahun 2024 menurutku tahun yang berarti, penuh makna, dan penuh pelajaran. Memaknai tahun ini banyak belajar," ujar Atta saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, belum lama ini.

Memasuki tahun 2025, suami Aurel Hermansyah ini memiliki harapan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Atta juga mengungkapkan bahwa ia memiliki banyak target dan impian yang ingin dicapai. Baginya, perjalanan menuju impian tidak boleh berhenti.

"Resolusinya untuk 2025 mungkin dari masa lalu saya belajar, dari masa depan kita terus bermimpi, di masa sekarang kita terus berusaha menjadikan diri yang terbaik," lanjutnya.

Halaman:
1 2
