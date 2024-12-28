Atta Halilintar Bantah Kebelet Pengin Punya Anak Laki-laki dari Aurel Hermansyah

JAKARTA - Atta Halilintar akhirnya menjawab tudingan warganet yang menyebut dirinya ingin segera menambah momongan dan memiliki anak laki-laki dari Aurel Hermansyah.

“Kalau ditanya pengin anak laki-laki ya saya aminkan. Semoga bisa,” katanya saat ditemui awak media di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada 27 Desember 2024.

Atta Halilintar menegaskan, meski punya keinginan untuk menambah momongan dan memiliki anak laki-laki, namun hal itu tak akan mereka lakukan dalam waktu dekat.

“Enggak, masih lama (untuk punya anak lagi). Istri saya masih menikmati masa kurusnya dulu, jadi memang belum ada rencana untuk nambah anak dalam waktu dekat,” ujarnya.

Atta Halilintar kemudian menambahkan, “Soal keinginan punya anak cowok itu pasti ada. Tapi tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat. Nanti, mungkin dalam 2 atau 3 tahun mendatang kali ya.”