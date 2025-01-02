Advertisement
Intip Keseruan Liburan Aisar Khaled dan Jennifer Coppen di Bali

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |14:31 WIB
JAKARTA - Aisar Khaled, seorang influencer asal Malaysia, menghabiskan momen pergantian tahun baru dengan liburan seru di Bali. Dalam kunjungan ini, ia ditemani oleh Jennifer Coppen, aktris sekaligus influencer yang menetap di Bali.

Jennifer bertindak sebagai tuan rumah dengan mengajak Aisar berkeliling berbagai tempat menarik di Bali. Tidak hanya berdua, Zoe Wassink, adik ipar Jennifer, juga turut serta dalam perjalanan mereka, menambah keseruan liburan tahun baru tersebut.

Saat berkeliling, Jennifer memperkenalkan Aisar kepada warga lokal. Uniknya, beberapa warga yang mengenali Aisar tampak antusias menyapa dan memanggil namanya. Hal ini menunjukkan popularitas Aisar yang semakin meningkat, terutama setelah ia sering berkolaborasi dengan influencer tanah air. Salah satu momen kolaborasi yang sempat mencuri perhatian publik adalah pertemuannya dengan Fuji.

“Ngajak turis keliling Bali,” tulis Jennifer di akun Instagram-nya, @jennifer.coppen, seraya membagikan momen kebersamaan mereka.

