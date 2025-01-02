Bisikan Gaib Robby Purba: Portal Dimensi dan Energi Gaib Menggetarkan

JAKARTA - Podcast Bisikan Gaib Robby Purba menjadi salah satu acara yang paling ditunggu di YouTube. Berbagai topik tentang dunia gaib dan mitos yang mengelilinginya menjadi suguhan utama podcast ini.

Episode Bisikan Gaib terbaru, Robby mengundang Aa’ Randy dari Misteri Tapal Batas. Ia merupakan praktisi indigo yang telah lama terlibat dalam dunia supranatural. Ia mengungkapkan berbagai fenomena gaib yang pernah dialaminya.

Salah satu teror mistis yang pernah dialaminya adalah saat bertemu makhluk tinggi berwarna hitam yang mengintai di dapur kantor. Makhluk yang disebut-sebut sebagai Genderuwo itu merupakan salah satu sosok yang cukup menarik perhatian.

Selain itu, ada juga cerita tentang sosok nenek-nenek yang terlihat mengenakan kebaya hijau dan rambut digulung. Sosok ini diketahui sudah ada sebelum gedung tersebut dibangun.

Aa’ Randy mengungkapkan bahwa nenek tersebut berasal dari zaman kolonial. Namun meski makhluk-makhluk tersebut mengganggu, ada usaha untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih baik.