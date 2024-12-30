Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bisikan Gaib Robby Purba: Mengulik Tantangan Syuting Film Racun Sangga

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |14:15 WIB
Bisikan Gaib Robby Purba: Mengulik Tantangan Syuting Film Racun Sangga
Bisikan Gaib Robby Purba: Mengulik Tantangan Syuting Film Racun Sangga. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Proses syuting film sering kali menjadi pengalaman mendalam bagi para aktornya. Hal ini juga dialami oleh para pemeran film Racun Sangga yang memulai debutnya di bioskop sejak 12 Desember silam. 

Frederika, pemeran utama wanita dalam film Racun Sangga mengatakan, mereka melakukan persiapan, berupa reading dan workshop, selama 2 bulan. Setelahnya, mereka menjalani syuting selama sebulan.

Dia mengaku, tantangan terbesar yang harus dihadapi saat syuting adalah harus menguasai logat Banjar. Hal itu menurutnya, butuh pelatihan khusus. Namun berkat pelatihan dan dukungan tim, dia berhasil menguasainya.

Frederika menambahkan, sempat kesulitan melepaskan diri dari karakter yang dibintanginya setelah syuting selesai. Kondisi itu bahkan sempat membuatnya ‘kesurupan karakter’ bahkan setelah sutradara mengatakan ‘cut’.

Sementara Fahad menggambarkan Frederika sebagai lawan main yang charming namun pendiam. Ia juga mencatat, karakter itu sedikit mirip dengan karakter yang diperankan Frederika, yang awalnya pendiam namun memiliki sisi lain mengejutkan. 

Proses bonding antara Fahad dan Frederika sebagai pasangan di layar juga berlangsung alami, dengan mereka menghabiskan waktu bersama setiap hari selama proses syuting.

Frederika dan Fahad juga memuji Rizal Mantovani sebagai sutradara yang memiliki pendekatan kolaboratif. Ia selalu terbuka terhadap masukan dari para pemain, baik terkait karakter maupun adegan. 

1 2
