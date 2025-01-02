Tahun Baru 2025, Fiersa Besari Resmi Hiatus dari Dunia Musik

Tahun Baru 2025, Fiersa Besari Resmi Hiatus dari Dunia Musik (Foto: IG Fiersa Besari)

JAKARTA - Fiersa Besari akhirnya mengumumkan hiatus dari dunia musik yang telah membesarkan namanya. Konser GWK Bali Countdown menjadi panggung terakhirnya dan sekaligus menjadi momen berpamitan dengan para penggemarnya.

Fiersa menyampaikan salam perpisahan sebelum membawakan lagu terakhir di konser tersebut. Melalui unggahan di akun TikTok pribadinya, ia membagikan video cuplikan penampilannya sekaligus menyampaikan pesan perpisahan.

"Malam ini akan menjadi malam terakhir saya manggung sebelum saya cuti," ungkap Fiersa dalam unggahan TikTok-nya pada Kamis (2/1/2025).

Tahun Baru 2025, Fiersa Besari Resmi Hiatus dari Dunia Musik

Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar gimmick. Bahkan, ia belum menentukan kapan akan kembali ke dunia musik.

"Ini bukan gimmick, bukan gimmick. Saya nggak tahu kapan balik lagi," lanjutnya.

Fiersa menyadari bahwa keputusannya ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, namun ia menegaskan bahwa langkah ini telah dipertimbangkan dengan matang.

"Banyak yang bertanya, kenapa sih cuti, padahal hidupnya masih banyak dari manggung? Karena saya percaya akan ada musisi baru yang lebih baik dari saya. Tapi saya belum tentu bisa jadi ayah yang baik untuk anak saya. Kalau ditanya, 'bosen nggak sih manggung?', jawabannya nggak," jelas Fiersa.