JAKARTA - Sumber kekayaan Alyssa Daguise, calon istri Al Ghazali, akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Alyssa Daguise adalah seorang model sekaligus aktris Indonesia keturunan Perancis, yang semakin dikenal luas setelah menjalin hubungan dengan Al Ghazali, putra dari pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Hubungan yang telah terjalin sejak tahun 2016 ini kini memasuki tahap yang lebih serius, yakni lamaran pada 21 September 2024 lalu. Dalam sebuah wawancara, Ahmad Dhani mengonfirmasi bahwa pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025 mendatang.

Kabar baik tersebut pun lantas membuat banyak orang bertanya mengenai sumber kekayaan Alyssa Daguise. Berikut rincian sumber kekayaan Alyssa Daguise.

4 Sumber Kekayaan Alyssa Daguise, Calon Istri Al Ghazali

1. Model

Alyssa Daguise telah lama berkecimpung di dunia modeling. Wajah cantiknya yang merupakan perpaduan Indonesia dan Perancis membuat banyak merek besar seperti Louis Vuitton, Dior, dan Tiffany & Co tertarik untuk bekerja sama dengannya. Selain itu, ia juga pernah tampil di sampul majalah terkemuka, seperti Bazaar Indonesia dan Cosmopolitan Indonesia.

2. Aktris

Alyssa juga aktif dalam dunia hiburan sebagai aktris, dengan membintangi sejumlah film layar lebar populer, seperti Pelukis Hantu (2020), 200 Pounds Beauty (2023), dan Catatan Si Boy (2023). Keberagaman peran yang dilakoninya memperkaya portofolionya dan menambah daya tariknya di industri perfilman.