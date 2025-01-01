Biodata dan Agama Alyssa Daguise yang Segera Menikah dengan Al Ghazali

JAKARTA - Biodata dan agama Alyssa Daguise banyak dicari usai dirinya terlihat ikut merayakan Hari Natal bersama sang ayah, Richard Vincent.

Momen tersebut menjadi sorotan karena ayah Alyssa, yang berdarah Prancis, tampak jauh lebih muda dari usianya. Penampilannya yang awet muda sukses membuat banyak netizen terpesona dan memberikan pujian di media sosial.

Tak sedikit pula yang kemudian mencari tahu latar belakang kekasih Al Ghazali ini, termasuk agama yang dianutnya. Berikut rincian biodata dan agama Alyssa Daguise.

Biodata dan Agama Alyssa Daguise

Wanita dengan nama lengkap Alyssa Paramitha Daguise ini lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 25 Maret 1998. Kini usianya telah menginjak 26 tahun.

Alyssa Daguise menganut agama Islam, yang terlihat dari beberapa unggahannya yang menyebutkan ia melaksanakan shalat dan sering merayakan Idul Fitri.

Wajah blasteran Alyssa berasal dari darah Prancis ayahnya, Richard Vincent Daguise, dan darah Indonesia ibunya, Risa Dewi. Sebagai anak kedua, ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Alexandra Daguise dan seorang adik laki-laki bernama Andhika Daguise.

Alyssa Daguise diketahui pernah melanjutkan pendidikan ke jurusan kedokteran gigi di Universitas Paris Descartes. Namun, Alyssa memutuskan untuk mengubah arah karirnya dengan beralih ke bidang desain busana. Ia pun melanjutkan studi di Mod’Art International Paris, tempat ia resmi meraih gelar di bidang Bisnis Fesyen pada September 2021.

Bersama Al Ghazali, Alyssa Daguise telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2016, setelah pertama kali berkenalan pada tahun 2014.

Hubungan mereka sempat mengalami pasang surut, termasuk menjalani hubungan jarak jauh dan bahkan sempat berpisah. Namun, semua itu tidak membuat mereka menyerah. Keduanya akhirnya melangkah ke tahap lamaran pada 21 September 2022 di Lake Como, Italia.

Karir Alyssa Daguise

Alyssa Daguise telah merintis karier di dunia modeling sejak lama, bahkan sebelum menjalin hubungan dengan Al Ghazali.

Ia memanfaatkan popularitasnya di dunia hiburan dan media sosial untuk menjalin kerja sama dengan berbagai merek ternama, menerima endorsement, serta tampil dalam sejumlah sesi pemotretan eksklusif.

Alyssa Daguise juga aktif menjadi model untuk sampul majalah ternama, seperti Bazaar Indonesia edisi Februari 2022 dan E-Magazine Cosmopolitan Indonesia edisi Mei-Juni 2022.