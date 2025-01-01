Galiech Ridha Rahardja Ungkap Respons Ibunda Terkait Perceraiannya dengan Asri Welas

DEPOK - Galiech Ridha Rahardja mengungkapkan bagaimana ibundanya merespons kabar perceraian dirinya dengan aktris Asri Welas. Sang ibu memilih untuk tidak ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Galiech dan Asri.

Ibunda Galiech hanya memberikan dukungan moral kepada keduanya. Ia percaya bahwa keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri pernikahan sepenuhnya ada di tangan mereka berdua.

"Ibu saya selalu bilang, keputusan itu ada di kamu berdua. Saya hanya bisa mendoakan, karena saat awal menikah dengan Mbak Asri juga atas restu beliau. Semua awalnya baik-baik saja, tapi karena kita sudah dewasa, selesaikanlah masalah ini berdua. Ibu tetap mendoakan yang terbaik untuk kita berdua," ujar Galiech saat ditemui di Pengadilan Agama Depok belum lama ini.

Menurut Galiech, sang ibu sudah mengetahui bahwa rumah tangganya kerap diwarnai cekcok. Oleh karena itu, ia berharap putranya bisa menemukan kebahagiaan meskipun harus berpisah dengan Asri Welas.