Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Galiech Ridha Rahardja Ungkap Respons Ibunda Terkait Perceraiannya dengan Asri Welas

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |23:08 WIB
Galiech Ridha Rahardja Ungkap Respons Ibunda Terkait Perceraiannya dengan Asri Welas
Asri Welas
A
A
A

DEPOK - Galiech Ridha Rahardja mengungkapkan bagaimana ibundanya merespons kabar perceraian dirinya dengan aktris Asri Welas. Sang ibu memilih untuk tidak ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Galiech dan Asri.

Ibunda Galiech hanya memberikan dukungan moral kepada keduanya. Ia percaya bahwa keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri pernikahan sepenuhnya ada di tangan mereka berdua.

Galiech Ridha Rahardja Ungkap Respons Ibunda Terkait Perceraiannya dengan Asri Welas
Galiech Ridha Rahardja Ungkap Respons Ibunda Terkait Perceraiannya dengan Asri Welas

"Ibu saya selalu bilang, keputusan itu ada di kamu berdua. Saya hanya bisa mendoakan, karena saat awal menikah dengan Mbak Asri juga atas restu beliau. Semua awalnya baik-baik saja, tapi karena kita sudah dewasa, selesaikanlah masalah ini berdua. Ibu tetap mendoakan yang terbaik untuk kita berdua," ujar Galiech saat ditemui di Pengadilan Agama Depok belum lama ini.

Menurut Galiech, sang ibu sudah mengetahui bahwa rumah tangganya kerap diwarnai cekcok. Oleh karena itu, ia berharap putranya bisa menemukan kebahagiaan meskipun harus berpisah dengan Asri Welas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171551/asri_welas-boRP_large.jpg
Asri Welas Klaim Didekati Musisi hingga Pejabat setelah Menjanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/206/3138047/asri_welas-fWuR_large.jpg
Perankan Sosok Judes, Asri Welas Sempat Tak Tega Julid ke Lawan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3137202/luna_maya-r6EF_large.jpeg
Asri Welas Rancang Gaun Batik Khusus untuk Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/206/3131468/asri_welas-AUmg_large.jpg
Asri Welas Sedih Perankan Sosok Julid dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131211/asri_welas-ZGDT_large.jpg
Asri Welas Berharap Banjir Job Usai Jalani Operasi Plastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131202/asri_welas-fR9h_large.jpg
6 Alasan Asri Welas Rela Habiskan Ratusan Juta Buat Oplas di Korea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement