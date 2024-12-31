Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Galiech Ridha Rahardja Akui Sering Cekcok dengan Asri Welas: Itu Memang Kenyataannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |16:22 WIB
Galiech Ridha Rahardja Akui Sering Cekcok dengan Asri Welas: Itu Memang Kenyataannya
Galiech Ridha Rahardja Akui Sering Cekcok dengan Asri Welas: Itu Memang Kenyataannya (Foto: IG Asri Welas)
DEPOK - Galiech Ridha Rahardja, suami dari Asri Welas, memberikan tanggapan terkait kesaksian dua saksi dalam sidang perceraian mereka di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, pada Selasa (31/12/2024). Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Asri Welas terdiri dari seorang anggota keluarga dan sopir pribadinya.

Kuasa hukum Asri Welas, Sifra Panggabean, menjelaskan isi keterangan para saksi dalam sidang tersebut.

"Saksi mengatakan bahwa (Galiech dan Asri) sudah berpisah selama dua tahun sejak Agustus. Majelis juga bertanya apakah Mas Galiech masih sering menengok anak-anak di rumah? Jawabannya adalah ya, dia masih sering ke rumah. Keterangan ini hanya untuk memverifikasi isi gugatan, yaitu bahwa mereka memang sudah pisah rumah dan pernah terjadi cekcok," ujar Sifra usai sidang di PA Depok.

Galiech Ridha Rahardja Akui Sering Cekcok dengan Asri Welas: Itu Memang Kenyataannya
Galiech Ridha Rahardja Akui Sering Cekcok dengan Asri Welas: Itu Memang Kenyataannya

Menanggapi keterangan tersebut, Galiech Ridha menyatakan bahwa ia tidak merasa dirugikan oleh kesaksian itu. Menurutnya, apa yang disampaikan saksi adalah fakta yang terjadi selama pernikahan mereka.

