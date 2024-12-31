Penuh Kejutan, Family 100 Bagi-bagi Hadiah di Malam Tahun Baru

JAKARTA - Menyambut Malam Tahun Baru, MNCTV siap menayangkan game show nomor satu di Indonesia, Family 100. Variety show ini akan tayang pada 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2025, pukul 19.30 WIB.

Dipandu Irfan Hakim, edisi spesial Tahun Baru akan hadir dengan kemeriahan lebih besar. Komunitas dancer siap bikin panggung semakin heboh dengan momen-momen lucu para peserta dalam Family 100 Core.

Momen spesial Malam Tahun Baru akan diwarnai hadiah utama luar biasa berupa satu unit mobil dan uang tunai senilai Rp50 juta. Game Show ini menghadirkan dua tim yang bersaing mendapatkan poin terbanyak dengan menjawab hasil survei.

Acara yang menunjukkan kekompakan dan kedekatan antaranggota tim ini dipastikan tampil lebih menarik, lebih fun, dan lebih fresh. Pertanyaan yang diberikan seringkali dijawab dengan komentar seru dan unik.

Saksikan Family 100 Spesial Tahun Baru di MNCTV, pada Selasa, 31 Desember 2024 dan Rabu 1 Januari pukul 19.30 WIB.**

(SIS)