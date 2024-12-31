Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Penuh Kejutan, Family 100 Bagi-bagi Hadiah di Malam Tahun Baru

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |22:49 WIB
Penuh Kejutan, Family 100 Bagi-bagi Hadiah di Malam Tahun Baru
Family 100
A
A
A

JAKARTA - Menyambut Malam Tahun Baru, MNCTV siap menayangkan game show nomor satu di Indonesia, Family 100. Variety show ini akan tayang pada 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2025, pukul 19.30 WIB.

Dipandu Irfan Hakim, edisi spesial Tahun Baru akan hadir dengan kemeriahan lebih besar. Komunitas dancer siap bikin panggung semakin heboh dengan momen-momen lucu para peserta dalam Family 100 Core.

Momen spesial Malam Tahun Baru akan diwarnai hadiah utama luar biasa berupa satu unit mobil dan uang tunai senilai Rp50 juta. Game Show ini menghadirkan dua tim yang bersaing mendapatkan poin terbanyak dengan menjawab hasil survei.

Acara yang menunjukkan kekompakan dan kedekatan antaranggota tim ini dipastikan tampil lebih menarik, lebih fun, dan lebih fresh. Pertanyaan yang diberikan seringkali dijawab dengan komentar seru dan unik.

Saksikan Family 100 Spesial Tahun Baru di MNCTV, pada Selasa, 31 Desember 2024 dan Rabu 1 Januari pukul 19.30 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149162/rumahnya_dangdut-gl9w_large.jpg
5 Program Dangdut Paling Lengkap di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144763/program_spesial_idul_adha-vKyn_large.jpg
Deretan Program Spesial MNCTV di Momen Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/598/3144555/kontes_swara_bintang_2025-dxby_large.jpeg
9 Calon Diva Dangdut Siap Rebut Tahta Menuju Panggung Bintang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement