Asri Welas Bawa Keluarga dan Sopir Jadi Saksi di Sidang Cerai, Bongkar Hal Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |16:46 WIB
DEPOK - Asri Welas kembali menjalani sidang perceraian dengan Galiech Ridha Rahardja di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Januari 2024. Pada sidang kali ini, Asri menghadirkan dua saksi, yaitu seorang anggota keluarganya dan sopir pribadinya.

Meskipun menjadi pihak penggugat, Asri Welas tidak hadir secara langsung di persidangan. Kuasa hukumnya, Sifra Panggabean, mewakilinya karena sang aktris dikabarkan masih berada di Amerika Serikat untuk urusan pekerjaan.

Sementara itu, Galiech Ridha Rahardja, yang merupakan pihak tergugat, hadir dalam sidang tersebut. Mengenakan kemeja hitam bergaris, Galiech tampak santai saat berjalan menuju ruang sidang. Sidang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB.

"Agenda hari ini adalah pemeriksaan bukti dan saksi atau agenda pembuktian. Bukti-bukti dan dua saksi dari kerabat masing-masing pihak sudah diajukan. Agenda pembuktian saksi dan dokumen telah selesai, sidang akan dilanjutkan minggu depan," jelas Sifra Panggabean di PA Depok.

Ia menambahkan bahwa kedua saksi yang dihadirkan adalah asisten rumah tangga dari kerabat dan sopir pribadi Asri Welas.

Para saksi memberikan keterangan kepada hakim terkait kehidupan rumah tangga Asri dan Galiech, termasuk fakta bahwa keduanya telah pisah rumah selama dua tahun dan pernah mengalami cekcok.

"Saksi menjelaskan bahwa (Galiech dan Asri) sudah pisah rumah sejak Agustus dua tahun lalu. Majelis juga bertanya apakah Mas Galiech masih sering menengok anak-anak di rumah, dan saksi menjawab bahwa ia masih sering berkunjung. Semua ini untuk memverifikasi isi gugatan," ungkap Sifra.

Di sisi lain, Galiech tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan para saksi. Ia bahkan mengakui bahwa apa yang disampaikan merupakan fakta yang terjadi dalam pernikahan mereka.

"Saya nggak keberatan. Mereka adalah saksi yang memang melihat kehidupan kami sehari-hari. Jadi, itu tidak memberatkan karena memang apa adanya. Kami sering cekcok, sopir dan asisten juga tahu, jadi ya begitulah kenyataannya," kata Galiech.

 

