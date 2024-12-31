Ahmad Dhani Rugi Miliaran Rupiah Imbas Pengunduran Konser Dewa 19

JAKARTA - Ahmad Dhani mengklaim, alami kerugian miliaran rupiah imbas mengundur konser Dewa 19 All Stars 2.0. Konser yang awalnya digelar pada 18 Januari itu kemudian diundur pada 6 September 2025.

“Kerugian pasti ada. Kalau saya bisa bilang, nominalnya lumayan lah. Ada miliaran rupiah,” ujar pentolan band Dewa 19 tersebut dalam konferensi pers di GBK, Jakarta Pusat, pada 30 Desember 2024.

Penundaan konser Dewa 19 All Stars 2.0 dilakukan untuk mendukung laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain yang rencananya akan digelar pada 25 Maret 2025. Konser dikhawatirkan berpotensi merusak rumput GBK yang akan digunakan untuk menjamu Bahrain.

Ahmad Dhani mengungkapkan, keputusan untuk mengundur konser Dewa 19 dilakukan setelah melakukan diskusi dengan PSSI dan pihak promotor. “Ini untuk kepentingan nasional. Sehingga kami harus mengalah dan mengundur konser,” tuturnya.

Karena itu, Dhani meminta 50.000 fans Dewa 19 untuk bersabar hingga September 2025. “Kami mengerti perasaan kalian, tapi kita harus mengutamakan kepentingan nasional daripada konser,” tuturnya.