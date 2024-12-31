Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Konser Dewa 19 All Stars Diundur, Ahmad Dhani: Ini untuk Kepentingan Nasional

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |09:58 WIB
Konser Dewa 19 All Stars Diundur, Ahmad Dhani: Ini untuk Kepentingan Nasional
Konser Dewa 19 All Stars Diundur, Ahmad Dhani: Ini untuk Kepentingan Nasional. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ahmad Dhani buka suara terkait pengunduran konser Dewa 19 All Stars yang seharusnya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada 18 Januari 2025. 

“Ini untuk kepentingan nasional. Laga kontra Bahrain juga kan sudah lama kita tunggu. Jadi mohon pengertiannya, Dewa 19 harus mengalah,” ujar Dhani dalam konferensi pers yang digelar di GBK, Jakarta Pusat, pada 30 Desember 2024.

Apalagi, menurut Dhani, momen Timnas Indonesia menyambut Bahrain sudah sangat dinantikan pencinta sepak bola Tanah Air. Apalagi laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober silam terbilang kontroversial.

“Dengan begitu kami mengalah dan mengutamakan pertandingan sepak bola yang memang telah lama kita tunggu,” tutur bapak lima anak tersebut menambahkan.

Keputusan mengundur jadwal konser Dewa 19 All Stars, menurut Dhani, sudah didiskusikan dengan sangat matang bersama promotor dan PSSI. Mereka juga sudah mengungkapkan kondisi tersebut kepada tiga bintang tamu utama konser tersebut.

Dewa 19
Konser Dewa 19 All Stars Diundur, Ahmad Dhani: Ini untuk Kepentingan Nasional. (Foto: Okezone)

Setelah melakukan penyesuaian jadwal dengan Mr.Big, Extreme, dan Bad English, Ahmad Dhani dan promotor sepakat menggundur konser Dewa 19 All Stars 2.0 ke tanggal 6 September 2025. 

“Kebetulan, jadwal mereka padat di musim panas tahun depan. Setelah disesuaikan barulah dapat tanggal 6 September 2025. Semoga para Baladewa tetap bisa mendukung konser ini nantinya,” kata pendiri band Dewa 19 tersebut.*

(SIS)

