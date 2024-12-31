Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Demi Dukung Timnas Indonesia, Konser Dewa 19 All Stars Resmi Diundur

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |09:31 WIB
Demi Dukung Timnas Indonesia, Konser Dewa 19 All Stars Resmi Diundur
Demi Dukung Timnas Indonesia, Konser Dewa 19 All Stars Resmi Diundur. (Foto: Instagram/Dewa 19)
A
A
A

JAKARTA - Konser Dewa 19 All Stars resmi diundur. Konser itu awalnya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada 18 Januari 2025. Namun kemudian ditunda hingga 6 September 2025.

Alasan penundaan tersebut dipicu oleh kekhawatiran pencinta sepak bola terkait kerusakan rumput GBK jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia.

Memahami kekhawatiran tersebut, Ahmad Dhani dan personel Dewa 19 pun memutuskan menunda konser demi kepentingan nasional.

“Saya dan Dewa 19, bersama promotor dan ketum PSSI sepakat untuk mengundurkan jadwal konser Dewa 19 All Stars,” kata Dhani dalam konfrensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada 30 Desember 2024.

Tumbangkan Arab Saudi 2-0, Timnas Indonesia Kini Berada di Peringkat Ke-127 FIFA
Demi Timnas Indonesia, Konser Dewa 19 resmi diundur.

Secara pribadi, Dhani menilai laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain pada 25 Maret 2025 harus diutamakan. “Ini pertandingan yang sudah lama kita tunggu. Jadi mohon pengertiannya bahwa kami harus mengalah,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149296/dewa_19-OkMB_large.jpeg
Pecah! Dewa 19 Tampil Full Skuad di Formula E Jakarta 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143069/dewa_19-eLbk_large.jpg
Mengulik Asal-Usul Nama Dewa 19, Ternyata Berawal dari Salah Kaprah yang Keterusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140441/dewa_19-ujVo_large.jpg
Ternyata Ini Lagu Dewa 19 yang Terinspirasi dari Kecantikan Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/205/3127032/dewa_19-RSXn_large.jpg
Adu Tarif Manggung Dewa 19 dan NOAH, Lebih Mahal Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/205/3118345/ahmad_dhani-fPY9_large.jpg
Ahmad Dhani Cs Bayar Royalti ke Mantan Personel Dewa 19 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114854/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-lxMR_large.jpg
Dewa 19 hingga Raisa Bakal Meriahkan Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement