Demi Dukung Timnas Indonesia, Konser Dewa 19 All Stars Resmi Diundur

JAKARTA - Konser Dewa 19 All Stars resmi diundur. Konser itu awalnya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada 18 Januari 2025. Namun kemudian ditunda hingga 6 September 2025.

Alasan penundaan tersebut dipicu oleh kekhawatiran pencinta sepak bola terkait kerusakan rumput GBK jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia.

Memahami kekhawatiran tersebut, Ahmad Dhani dan personel Dewa 19 pun memutuskan menunda konser demi kepentingan nasional.

“Saya dan Dewa 19, bersama promotor dan ketum PSSI sepakat untuk mengundurkan jadwal konser Dewa 19 All Stars,” kata Dhani dalam konfrensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada 30 Desember 2024.

Secara pribadi, Dhani menilai laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain pada 25 Maret 2025 harus diutamakan. “Ini pertandingan yang sudah lama kita tunggu. Jadi mohon pengertiannya bahwa kami harus mengalah,” imbuhnya.