Tantangan Seru dan Absurd, Squid Game Cimory ala Farel Tarek

JAKARTA - Farel Tarek menyuguhkan segmen baru berjudul Suka-Suka Farel untuk para subscribernya. Kali ini, dia bertandang ke Cimory Farm untuk menghadapi serangkaian tantangan seru ala Squid Game.

Meski permainan ini hanya untuk hiburan, perjuangan Farel terasa seperti taruhan hidup dan mati. “Aku enggak percaya! Menang gua!” katanya di awal video.

Mengenakan pakaian unik, Farel Tarek mengungkapkan bahwa dirinya sedang berusaha mengatasi krisis finansial dengan ikut serta dalam tantangan berhadiah Rp10 miliar. Namun, tentu saja semua ini adalah bagian dari keseruan kontennya.

Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah memompa balon menggunakan susu sapi segar. Dengan gaya khasnya, Farel tak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga mencoba meminum susu langsung dari sapi.

"Rasanya lumayan enak, ada manis-manisnya," katanya sambil tertawa.

Setelah tantangan pertama selesai, Farel melanjutkan ke tantangan kedua, tembak-tembakan menggunakan senapan. Meskipun sempat percaya diri, faktor angin membuat peluru yang ia tembakkan meleset dari sasaran.

"Mungkin ini bukan rejekiku," ujar Farel sambil mencoba kembali.