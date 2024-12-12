Aksi Farel Tarek di M7 Tactical: Ketika James Bond dan Cinta Bertemu

JAKARTA - Dalam episode terbaru 'Suka-Suka Farel', content creator Farel Tarek memadukan aksi menegangkan, humor, dan romantisme yang membuat penonton tertawa sekaligus terinspirasi.

Dengan latar belakang M7 Tactical, Farel membawa penonton masuk dalam pengalaman seru yang tidak biasa. Dimulai dari sesi latihan menembak hingga momen menyatakan cinta kepada Siti Sumarti.

Pada episode kali ini, Farel menunjukkan sisi lucu dan santainya saat menggambarkan pengalaman menembak. Ia bahkan membandingkan sensasi menggunakan pistol seperti berada di film James Bond.

Di sela-sela kegiatannya belajar menembak, ia juga berbagi canda tawa bersama teman-temannya, menciptakan suasana penuh keakraban yang membuat video tersebut terasa lebih menghibur.

Tak sekadar menyuguhkan aksi dan humor, episode ini juga menyuguhkan momen romantis ketika Farel dengan tulus menyatakan perasaannya kepada Siti, lengkap dengan ungkapan klasik 'Aku enggak bisa hidup tanpamu'.