Farel Tarek Ikut Lomba Squid Game meski Kalah tapi Tetap Tertawa. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Farel Tarek menjajal tantangan seru yang terinspirasi series populer Squid Game dalam episode terbaru Suka-Suka Farel yang diunggah di channel YouTube Farelogic.

Video dimulai dengan Farel yang menceritakan alasannya mengikuti tantangan tersebut. “Kondisi keuangan lagi seret,” ujarnya bernada canda.

Ia kemudian membayar biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dengan harapan memenangkan hadiah fantastis senilai Rp10 miliar. Namun yang menantinya adalah serangkaian tantangan absurd yang justru memicu tawa.

Tantangan pertama adalah memompa balon menggunakan susu sapi segar. “Aneh banget, tapi ya sudahlah,” ujar Farel sambil mencicipi susu sapi langsung dari sumbernya.

Kemudian di tantangan kedua, ketepatan Farel dalam menembak menggunakan senapan pun diuji. Meski awalnya optimistis, namun ia menghadapi kesulitan akibat angin yang terus menggagalkan sasarannya.