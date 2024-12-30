Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vincent Verhaag Bersyukur Ayah Jessica Iskandar Sempat Bertemu dengan Cucunya Sebelum Meninggal

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |12:54 WIB
Vincent Verhaag Bersyukur Ayah Jessica Iskandar Sempat Bertemu dengan Cucunya Sebelum Meninggal
Vincent Verhaag Bersyukur Ayah Jessica Iskandar Sempat Bertemu dengan Cucunya Sebelum Meninggal (foto: IG Jedar)
A
A
A

JAKARTA - Vincent Verhaag, suami Jessica Iskandar, merasakan kehilangan mendalam atas kepergian ayah mertuanya, Hardy Iskandar, yang meninggal dunia pada Sabtu, 28 Desember 2024. Vincent mengenang sosok mendiang sebagai ayah mertua yang sabar, pekerja keras, dan pantang menyerah, bahkan mengidolakan kepribadiannya.

Vincent memilih untuk tidak membeberkan penyakit yang diidap oleh almarhum ayah mertuanya kepada publik. Ia menilai hal tersebut lebih pantas disampaikan oleh pihak keluarga Jessica.

"Kalau soal itu biar keluarga aja yang bisa jawab," ujar Vincent dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Populer Seleb, Senin (30/12/2024).

Vincent Verhaag Bersyukur Ayah Jessica Iskandar Sempat Bertemu dengan Cucunya Sebelum Meninggal
Vincent Verhaag Bersyukur Ayah Jessica Iskandar Sempat Bertemu dengan Cucunya Sebelum Meninggal

Di tengah duka, Vincent bersyukur mendiang Hardy Iskandar sempat bertemu dengan cucunya yang baru lahir, anak ketiga Jessica dan Vincent. Momen tersebut menjadi kenangan berharga yang sangat berarti bagi keluarga mereka.

"Dia orang yang sabar, pekerja keras, tugasnya udah selesai lah. Dia punya lima anak, semuanya sudah berhasil. Jess yang paling kecil dan bungsu juga sekarang udah menikah sama saya, udah punya tiga anak. Bahkan, dia sempat ketemu sama anak saya yang ketiga. Dia sosok yang tangguh, bukan orang yang gampang menyerah, benar-benar jadi idola," ungkap Vincent.

Vincent juga membagikan kondisi terkini Jessica setelah kepergian sang ayah. Menurutnya, Jessica sangat terpukul mengingat kedekatannya dengan almarhum, apalagi sebagai satu-satunya anak perempuan di keluarga.

"Ya sedih lah, dia kan anak perempuan satu-satunya, dia juga dekat sama ayahnya. Jadi sedihnya pasti ada, dan mereka juga punya banyak kenangan baik," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
