HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Shafa Harris, Beauty Vlogger yang Klaim Tak Tamat SMA

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |12:45 WIB
Biodata dan Agama Shafa Harris, Beauty Vlogger yang Klaim Tak Tamat SMA
Biodata dan Agama Shafa Harris. (Foto: Instagram/@shafaharris)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan Agama Shafa Harris, beauty vlogger yang buktikan mampu sukses meski tidak menyelesaikan pendidikannya di SMA. Sosoknya sudah menuai kontroversi sejak pertama kali hadir di industri konten digital.

Publik mengenal sosoknya setelah perseteruan menghebohkan dengan ibu tirinya, Jennifer Dunn, di sebuah mall pada November 2017. Sosoknya kemudian menjadi inspirasi banyak anak muda lewat media sosial. 

Dia menggunakan media sosial, seperti Instagram dan TikTok, untuk berbagi konten tentang teknik make-up. Dalam artikel ini, Okezone akan membahas lebih dalam tentang sosok sang beauty vlogger.

Biodata dan Agama Shafa Harris

Shafa Aliya Harris merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Faisal Harris dan Sarita Abdul Mukti. Dia tumbuh di Australia dan mendadak harus pindah ke Indonesia setelah sang ayah, Faisal Harris ketahuan selingkuh.

Alasan inilah yang membuat Shafa terlihat begitu fasih berbicara dalam bahasa Inggris. Shafa dibesarkan dalam pengaruh agama Islam yang cukup kuat dari sang ibu.

Shafa Harris
Biodata dan Agama Shafa Harris. (Foto: Instagram/@shafaharris)

Menariknya, kisah keluarga Shafa sempat viral saat Sarita membongkar perselingkuhan Faisal dan Jennifer Dunn di Instagram, pada 2017. Bertahun-tahun berseteru, Shafa dan ketiga saudaranya kini sudah menerima kehadiran Jennifer Dunn sebagai istri sang ayah. 

Bahkan mereka begitu dekat dengan sang adik tiri, anak laki-laki yang dilahirkan Jennifer dari pernikahannya dengan Faisal. Momen kebersamaan Shafa bersama adik tirinya tersebut bahkan sering dibagikan Faisal di akun Instagram pribadinya.

Meski tanpa Jennifer Dunn, Faisal Harris kerap membagikan keakraban Shafa dengan bocah laki-laki berwajah tampan itu. 

 

