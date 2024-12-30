Hadirkan Mini Album, Bria Itommey Tampilkan Visual CGI Spektakuler

JAKARTA - Bria Itommey merilis mini album terbarunya, “Tonight It’s Just Me”. Tidak hanya menawarkan musik yang asyik untuk didengar, Bria juga menghadirkan video klip dengan efek CGI yang luar biasa, membuat album ini terasa seperti pengalaman menonton film fantasi berkualitas tinggi.

Mini album ini terdiri dari empat lagu yang semuanya ditulis dan digubah oleh Bria sendiri. Setiap lagu memiliki nuansa berbeda, memadukan elemen pop dan rock yang mampu menyentuh hati para pendengarnya.

Yang membuat album ini istimewa adalah video klipnya. Bria menghadirkan visual seperti film, lengkap dengan efek CGI yang memukau.

Hadirkan Mini Album, Bria Itommey Tampilkan Visual CGI Spektakuler

Salah satu lagu andalan, “I’m Not a Hero”, hadir dengan cerita visual yang membawa penonton ke dunia fantasi penuh imajinasi. Ini lebih dari sekadar video musik biasa—ini adalah pengalaman sinematik.