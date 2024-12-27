4 Sumber Kekayaan Lyodra Ginting yang Punya Tarif Manggung Bernilai Fantastis

JAKARTA - Lyodra Ginting, kini tengah menjadi sorotan lantaran dirinya dan Randy Martin membagikan momen mesra keduanya di Instagram usai resmi go publik pada Rabu (25/12/2024).

Sebelumnya, nama Lyodra Ginting memang kerap menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Tidak hanya punya suara yang merdu dan powerful, Lyodra juga sempat beberapa kali meraih beberapa penghargaan musik berkat karya-karyanya.

Hal tersebut membuatnya digadang-gadang menjadi salah satu penyanyi muda tersukses di Indonesia. Sejalan dengan kariernya yang kian meroket, tak dapat dipungkiri bahwa Lyodra punya tarif manggung yang fantastis.

Tidak hanya tarif manggung yang fantastis, Lyodra juga punya beberapa sumber kekayaan lainnya. Berikut 4 sumber kekayaan Lyodra.

4 Sumber Kekayaan Lyodra

4 Sumber Kekayaan Lyodra Ginting yang Punya Tarif Manggung Bernilai Fantastis

1. Penyanyi

Tak bisa dipungkiri, menjadi seorang penyanyi merupakan salah satu sumber kekayaan utama Lyodra. Meskipun sudah sering mengikuti berbagai kompetisi bernyanyi dari kecil, nama Lyodra baru melambung di industri hiburan Indonesia usai keluar sebagai juara pertama di ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim kesepuluh.

Punya suara yang powerful serta teknik whistle register yang halus membuatnya menjadi salah satu penyanyi yang unik dan khas. Usai menjadi pemenang Indonesian Idol X, Lyodra dikontrak oleh label rekaman Universal Music Indonesia dan meluncurkan beberapa single dan album.

Lagu-lagu Lyodra yang populer antara lain, Gemintang Hatiku, Sabda Rindu, Sang Dewi, dan yang terbaru, Malu-Malu Tapi Nyaman. Sudah meraih berbagai penghargaan bergengsi di bidang musik, kini Lyodra sering disebut sebagai diva baru Indonesia.

Sepadan dengan kualitas suaranya, tarif manggung Lyodra bernilai fantastis, yaitu di kisaran Rp70 juta sampai Rp90 juta untuk sekali manggung.

2. Akting

Selain bernyanyi, Lyodra diketahui juga berbakat di bidang seni peran. Sewaktu kecil, Lyodra memang mengikuti ekstrakurikuler teater. Ia pun mencoba peruntungannya di bidang akting dengan membintangi webseries 7 Hari Sebelum 17 Tahun (2021).

Walaupun webseries tersebut merupakan debutnya, Lyodra mendapat banyak pujian mengenai aktingnya sebagai Gina, yang merupakan tokoh antagonis dalam serial tersebut.

Melebarkan sayapnya dalam dunia seni peran, Lyodra kembali berakting dalam film layar lebar bertajuk Why Do You Love Me sebagai Karmila. Dalam film ini, Lyodra beradu akting dengan sejumlah aktor ternama, seperti Adipati Dolken dan Jefri Nichol.