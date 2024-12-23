6 Sumber Kekayaan Soimah dari Bisnis Angkot hingga Sewa Pendopo

JAKARTA - Sumber kekayaan Soimah, artis sekaligus seniman asal Yogyakarta yang kerap dijuluki Crazy Rich Bantul. Julukan itu, sebenarnya pertama kali diberikan komika Dodit Mulyanto untuk pesinden asal Pati tersebut.

Pertengahan Juni 2020, Dodit mendatangi kediaman pribadi Soimah yang terletak di Bantul, Yogyakarta. Rumah berkonsep joglo bernilai Rp650 juta itu dilengkapi pendopo yang ditaksir seharga Rp50 miliar.

Sumber Kekayaan Soimah. (Foto: Instagram/@koko_ko_koko)

Dalam momen tersebut, Dodit Mulyanto kemudian mengulik apa saja yang ada di garasi rumah Soimah tersebut. Ternyata, di sana terparkir deretan motor antik milik Koko, suami sang seniman.

“Kami mau review motor antik, gaes. Motor-motor mahal ini. Mas Koko ini ternyata Crazy Rich Bantul. Anak Sultan,” ujar Dodit yang disambut tawa renyah Soimah.

Memiliki rumah besar dan mewah di Yogyakarta, dari mana sumber kekayaan Soimah dan suaminya? Berikut ulasan Okezone seputar asal pundi-pundi cuan pasangan ini.

6 Sumber Kekayaan Soimah

1.Sinden