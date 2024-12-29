Paula Verhoeven Dikritik Imbas Unggah Video Ulang Tahun Anak, Dituding Haus Validasi

JAKARTA - Paula Verhoeven mendadak dicibir warganet setelah mengunggah momen perayaan ulang tahun ke-5 putra sulungnya, Kiano Tiger Wong di Instagram, pada 27 Desember silam.

Dalam unggahannya tersebut, model 37 tahun tersebut, mengungkapkan kebahagiaannya karena diundang ke pesta ulang tahun sang anak. Tak seperti ulang tahun anak keduanya, Kenzo, pada 9 Oktober silam.

“Alhamdulillah, hari ini aku diundang. Mama enggak kelupaan diundang ke ulang tahun Kiano,” ujarnya dalam unggahan Insta Story yang diunggah kembali oleh akun @pembasmi.kehaluan.reall di Instagram, pada 28 Desember 2024.

Dalam unggahan berbeda, Paula Verhoeven memperlihatkan kado berupa tempat makan sesuai permintaan sang putra. Selain itu, dia juga membawa mie ulang tahun untuk sang anak.

Namun unggahan sang model tersebut justru ramai dikritik warganet. Beberapa warganet menilai, apa yang dilakukan Paula Verhoeven hanya sebatas validasi untuk mendapat simpati publik.