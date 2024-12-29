Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Dikritik Imbas Unggah Video Ulang Tahun Anak, Dituding Haus Validasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |14:31 WIB
Paula Verhoeven Dikritik Imbas Unggah Video Ulang Tahun Anak, Dituding Haus Validasi
Paula Verhoeven Dicibir Imbas Unggah Video Ulang Tahun Anak. (Foto: Instagram/@paula_verhoeven)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven mendadak dicibir warganet setelah mengunggah momen perayaan ulang tahun ke-5 putra sulungnya, Kiano Tiger Wong di Instagram, pada 27 Desember silam. 

Dalam unggahannya tersebut, model 37 tahun tersebut, mengungkapkan kebahagiaannya karena diundang ke pesta ulang tahun sang anak. Tak seperti ulang tahun anak keduanya, Kenzo, pada 9 Oktober silam.

“Alhamdulillah, hari ini aku diundang. Mama enggak kelupaan diundang ke ulang tahun Kiano,” ujarnya dalam unggahan Insta Story yang diunggah kembali oleh akun @pembasmi.kehaluan.reall di Instagram, pada 28 Desember 2024.

Dalam unggahan berbeda, Paula Verhoeven memperlihatkan kado berupa tempat makan sesuai permintaan sang putra. Selain itu, dia juga membawa mie ulang tahun untuk sang anak.

Namun unggahan sang model tersebut justru ramai dikritik warganet. Beberapa warganet menilai, apa yang dilakukan Paula Verhoeven hanya sebatas validasi untuk mendapat simpati publik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185710/paula_verhoeven-Qzin_large.jpg
Paula Verhoeven Kembali Datangi Pengadilan Agama Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456/paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152446/paula_verhoeven-XigI_large.jpg
Tangis Haru Paula Verhoeven Hadiri Kelulusan Kiano dan Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150544/paula_verhoeven-cnJd_large.jpg
Tuduhan Istri Durhaka Tak Terbukti, Baim Wong Harus Beri Nafkah untuk Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150493/paula_verhoeven-21s3_large.jpg
Paula Verhoeven Pasrah Lepas Hak Asuh Anak: Mama sudah Berusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142973/paula_verhoven-O4cy_large.JPG
Potret Paula Verhoeven di Indonesia Fashion Week 2025, Kali Ini Jadi Desainer
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement