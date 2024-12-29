Kabar Duka, Ayah Jessica Iskandar Meninggal Dunia

Kabar duka datang dari keluarga Jessica Iskandar. Pasalnya Jessica mengabarkan sang ayah tercinta, Hardy Iskandar meninggal dunia. Melalui postingannya di Instagram, ibu tiga anak ini menyebut sang ayah meninggal dunia pada 28 Desember 2024 pada pukul 06.30 WIB di rumah.

“Ayah kami tercinta telah meninggal dunia. Rest in peace Papa Hardy Iskandar 28 Desember 2024 pada pukul 06.30 di rumah,” tulis Jessica Iskandar dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @inijedar, Minggu (29/12/2024).

Dalam unggahannya, Jessica mengunggah beberapa foto saat sang ayah terbujur kaku di dalam peti. Perasaan sedih dan kehilangan begitu nampak di wajahnya.

Wanita yang akrab disap Jedar ini pun mengenang sosok sang ayah yang dianggap sebagai kekuatan alam baginya. Menurutnya, sang ayah adalah pribadi yang luar biasa yang tidak ada duanya dan beliau adalah guru dan pelindungku sepanjang hidupnya.

“Papa adalah cerminan kasih. Tidak pernah sekalipun papa marah kepadaku, membentak atau apapun itu dengan nada tinggi. Papa selalu memperlakukan aku sebagai puteri kecil papa. Act of service papa, quality time papa luar biasa. Aku tumbuh besar lembut dan sabar belajar dari kasih papa,” tambah Jessica.

Ia pun meminta doa kepada para pengikutnya di Instagram agar sang ayah bisa tenang dalam cinta kasih Tuhan.

“Mohon doanya agar lapang jalan pulangnya ke dalam pelukan kasih Tuhan. Mohon dimaafkan bila ada salah kata dan perbuatan,” tandasnya.