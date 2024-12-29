Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Ayah Jessica Iskandar Meninggal Dunia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |09:40 WIB
Kabar Duka, Ayah Jessica Iskandar Meninggal Dunia
Ayah Jessica Iskandar meninggal dunia. (Foto: IG Jedar)
A
A
A

Kabar duka datang dari keluarga Jessica Iskandar. Pasalnya Jessica mengabarkan sang ayah tercinta, Hardy Iskandar meninggal dunia. Melalui postingannya di Instagram, ibu tiga anak ini menyebut sang ayah meninggal dunia pada 28 Desember 2024 pada pukul 06.30 WIB di rumah.

“Ayah kami tercinta telah meninggal dunia. Rest in peace Papa Hardy Iskandar 28 Desember 2024 pada pukul 06.30 di rumah,” tulis Jessica Iskandar dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @inijedar, Minggu (29/12/2024). 

Dalam unggahannya, Jessica mengunggah beberapa foto saat sang ayah terbujur kaku di dalam peti. Perasaan sedih dan kehilangan begitu nampak di wajahnya.

Wanita yang akrab disap Jedar ini pun mengenang sosok sang ayah yang dianggap sebagai kekuatan alam baginya. Menurutnya, sang ayah adalah pribadi yang luar biasa yang tidak ada duanya dan beliau adalah guru dan pelindungku sepanjang hidupnya.

“Papa adalah cerminan kasih. Tidak pernah sekalipun papa marah kepadaku, membentak atau apapun itu dengan nada tinggi. Papa selalu memperlakukan aku sebagai puteri kecil papa. Act of service papa, quality time papa luar biasa. Aku tumbuh besar lembut dan sabar belajar dari kasih papa,” tambah Jessica.

Ia pun meminta doa kepada para pengikutnya di Instagram agar sang ayah bisa tenang dalam cinta kasih Tuhan.

“Mohon doanya agar lapang jalan pulangnya ke dalam pelukan kasih Tuhan. Mohon dimaafkan bila ada salah kata dan perbuatan,” tandasnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190210//mary-tnH9_large.jpg
Influencer Mary Magdalene Tewas Secara Tragis saat Liburan di Phuket Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189440//viral-D1eT_large.jpg
Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/629/3187559//pemakaman_anak-TaXS_large.jpg
Kehilangan Anak Adalah Kasus Terberat pada Psikologi Orangtua, Ini 5 Tahap yang Dialami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187576//epy-ML7x_large.jpg
Detik-Detik Jenazah Epy Kusnandar Dibawa ke Rumah Duka, Karina Ranau Tak Kuasa Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/629/3187510//jessica-kTWH_large.jpg
Jessica Iskandar Kompak Pakai Dress Tutu bareng Birthday Girl Hagia yang Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187083//meninggal_dunia-Xum1_large.jpg
Ditinggal Orang Terkasih Meninggal Dunia, Ini 7 Fase Psikologi hingga Tahap Bangkit 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement