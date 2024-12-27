Kabar Duka, Marlon Renaldy Pemeran Pak Taka di Sitkom OB Meninggal Dunia

Kabar Duka, Marlon Renaldy Pemeran Pak Taka di Sitkom OB Meninggal Dunia (Foto: ist)

JAKARTA - Aktor Marlon Renaldy, yang dikenal lewat perannya sebagai Pak Taka dalam sitkom OB, meninggal dunia.

Kabar duka ini disampaikan oleh Adit Sayuti, salah satu lawan main Marlon di sitkom tersebut, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya pada 23 Desember 2024, Adit membagikan foto dirinya di rumah duka, lengkap dengan potret jenazah Marlon yang berada dalam peti. Foto tersebut juga menunjukkan kehadiran Tika Panggabean, yang turut datang memberikan penghormatan terakhir.

Kabar Duka, Marlon Renaldy Pemeran Pak Taka di Sitkom OB Meninggal Dunia

"RIP Pak Taka @marlonrenaldy. Sudah nggak ada yang nyuruh push-up dan squat jump lagi ya, Mbak Odah @botikapanggabean," tulis Adit dalam keterangan foto, Jumat (27/12/2024).